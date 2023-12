Ο Ράιαν Γκόσλινγκ τραγουδά τη χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «I’m Just Ken» από την ταινία Barbie

Ο πρωταγωνιστής της « Barbie » Ράιαν Γκόσλινγκ συναντά ξανά τον Μαρκ Ρόνσον, παραγωγό του soundtrack της ταινίας, για το «Ken The EP», που περιλαμβάνει τρεις νέες εκδοχές του original τραγουδιού, «I’m Just Ken», επιφυλάσσοντας στους φαν μία γιορτινή έκπληξη, καθώς μία εξ αυτών είναι η χριστουγεννιάτικη εκδοχή της μπαλάντας.

Στο βίντεο κλιπ, που έχει γυριστεί σε ένα στούντιο στολισμένο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια και γιρλάντες από έλατο, ο Ρόνσον ετοιμάζεται να ηχογραφήσει μια χαρούμενη, λαμπερή εκδοχή του τραγουδιού, αλλά ο Γκόσλινγκ δείχνει να μην είναι τόσο σίγουρος. «Νομίζεις ότι είναι πολύ χριστουγεννιάτικο;», ρωτά και προσθέτει: «Ανησυχώ πολύ μήπως είναι too much χριστουγεννιάτικο, επειδή κανείς δεν πρόκειται να το δει μετά τις 26 Δεκεμβρίου». Ωστόσο στο τέλος, ερμηνεύει το τραγούδι, καταλήγοντας με την ευχή, «Καλά Χριστούγεννα, Μπάρμπι, όπου κι αν είσαι».

Οι άλλες δύο εκδοχές του τραγουδιού στο Ken The EP, εκτός από τo «Merry Kristmas Barbie», είναι το «I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic)» που κάνει φινάλε με νέους στίχους του Γκόσλινγκ και το dance «I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)».