Critics Choice Awards: Ρεκόρ για την ταινία «Barbie» με 18 υποψηφιότητες

Η ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ «Barbie» βρίσκεται στην κορυφή της κούρσας των Critics Choice Awards με 18 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει αποσπάσει ταινία στα 29 χρόνια της διοργάνωσης, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων που είχαν συγκεντρώσει το «Everything Everywhere All at Once» και το «The Shape of Water».

Μεταξύ αυτών είναι της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Μάργκοτ Ρόμπι), Β΄ Ανδρικού Ρόλου (Ράιαν Γκόσλινγκ) και Β΄ Γυναικείου Ρόλου (Αμέρικα Φεράρα).

Από 13 υποψηφιότητες έλαβαν το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ 12 υποψηφιότητες πήρε το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Οι νικητές των Critics Choice Awards 2024 θα ανακοινωθούν στις 14 Ιανουαρίου.

Οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες:

Καλύτερη Ταινία

American Fiction

Barbie

The Color Purple

The Holdovers

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Oppenheimer

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Saltburn

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, The Holdovers

Κίλιαν ΜέρφιOppenheimer

Τζέφρο Ράιτ, American Fiction

Α′ Γυναικείος Ρόλος

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Φολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Ούλερ, Ανατομία μιας Πτώσης

Γκρέτα Λι, Περασμένες Ζωές

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Μάργκοτ Ρόμπι, Barbie

Έμμα Στόουν, Poor Things

Β′ Ανδρικός Ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Oppenheimer

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Τσαρλς Μέλτον, May December

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ, Oppenheimer

Ντάνιελ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φεράρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Τζούλιαν Μουρ, May December

Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ, The Holdovers

Καλύτερο Καστ

Air

Barbie

The Color Purple

The Holdovers

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Oppenheimer

Σκηνοθεσία

Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Γκρέτα Γκέργουιγκ, Barbie

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Κρίστοφερ Νόλαν, Oppenheimer

Αλεξάντερ Πέιν, The Holdovers

Μάρτιν Σκορσέζε, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ανατομία μιας πτώσης

Godzilla Minus One

Perfect Days

Society of the Snow

Στη φωτιά

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερο Animation

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Wish

Πρωτότυπο Σενάριο

May December

Air

Maestro

Barbie

The Holdovers

Περασμένες Ζωές

Διασκευασμένο Σενάριο

Are You There God? It’s Me, Margaret.

All of Us Strangers

American Fiction

Poor Things

Oppenheimer

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού