Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Καλύτερη ταινία η «Ανατομία μιας Πτώσης» της Ζιστίν Τριέ

Στους νικητές της βραδιάς, ο Δανός ηθοποιός Μαντς Μίκελσεν , ο οποίος απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία του ελληνικής καταγωγής Νικολάι Αρσέλ « Η Γη της Επαγγελίας », η Εσθονή Άνα Χιντς για το -ήδη βραβευμένο ντοκιμαντέρ της στο Σάντανς- « Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας », όπως και η 30χρονη Βρετανίδα Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ , που πρόσθεσε ακόμη μία διάκριση για το γυρισμένο στην Κρήτη, «How to Have Sex» , μετά το βραβείο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στις Κάννες.

Τιμητικά βραβεία έλαβαν η Ισπανίδα σκηνοθέτις Ιζαμπέλ Κοϊξέ που τιμήθηκε με το European Achievement in World Cinema Award, η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός Βανέσα Ρέντγκρεϊβ που έλαβε το European Lifetime Achievement και θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ στον οποίον απονεμήθηκε το Honorary Award of the Academy President and Board.