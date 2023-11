Νέες ταινίες: Αλμοδόβαρ, Μαντς Μίκελσεν στη «Γη της Επαγγελίας» και τρόμος στο «Μίλα μου»

«Γη της Επαγγελίας» Weirdwave

Το πολυσυζητημένο γουέστερν του Πέδρο Αλμοδόβαρ με Ίθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ, ο Μαντς Μίκελσεν στην αληθινή ιστορία του Λούντβιχ Κάλεν, η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Χρήστου Νίκου, η ταινία τρόμου «Μίλα μου», το ψυχολογικό θρίλερ της Λίλι Χόρβατ -επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας στα Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας-, Σαλβαντόρ Νταλί και Γκαλά με Μπεν Κίνγκσλεϊ και Μπάρμπαρα Σούκοβα, αλλά και το βραβευμένο «How to have Sex» που γυρίστηκε στην Κρήτη.

Πληθωρική η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Νοεμβρίου, με δέκα νέες ταινίες πρώτης προβολής.

Η Γη της Επαγγελίας

Ο Μαντς Μίκελσεν συνεργάζεται και πάλι με τον ελληνικής καταγωγής Νικολάι Αρσέλ (Ο Έρωτας της Βασίλισσας, Μαύρος Πύργος) και ενσαρκώνει ένα πραγματικό πρόσωπο, τον Λούντβιχ Κάλεν.

Έναν μοναχικό λοχαγό ταπεινής καταγωγής, καρπό της παράνομης σχέσης μιας υπηρέτριας και ενός ευγενή, που είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει το όνειρό του με κάθε κόστος. Έτσι, το 1755, ζητά την άδεια του Βασιλιά ώστε να καλλιεργήσει τον αφιλόξενο χερσότοπο της Γιουτλάνδης και να δημιουργήσει εκεί μια βασιλική αποικία, με αντάλλαγμα να του δοθεί ένας τίτλος ευγενείας. Αλλά θα βρει πολλά εμπόδια στον δρόμο του, με κυριότερο τον ημιπαράφρονα και σαδιστή γαιοκτήμονα Φρέντερικ ντε Σίνκελ, τον πανίσχυρο άνδρα της περιοχής, που βλέπει την εξουσία του να απειλείται. Όμως ο Κάλεν, ένας ηθικός αλλά απίστευτα ισχυρογνώμων άνδρας, δεν το βάζει κάτω κι ας υφίσταται τα πάνδεινα.

Πρόκειται για την έκτη ταινία του Αρσέλ, ο οποίος στο παρελθόν έχει διακριθεί και για το σενάριο της ταινίας Το κορίτσι με το τατουάζ που βασίστηκε στο πρώτο βιβλίο της επιτυχημένης τριλογίας του Στιγκ Λάρσον «Millennium». Αυτή τη φορά εμπνέεται από το μυθιστόρημα «The captain and Ann Barbara» της Ίντα Γένσεν, παραδίδοντας ένα φιλμ για τις κοινωνικές τάξεις, τον ρατσισμό, τη σεξουαλική κακοποίηση, την εργασιακή εκμετάλλευση και τις οικογένειες των εκλεκτών.

Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Αρσέλ photocredit: Henrik-Ohsten-Zentropa

O σκηνοθέτης Νικολάι Αρσέλ, με καταγωγή από τη Λέσβο (η μητέρα του είναι Μυτιληνιά και ο ίδιος μιλά άπταιστα ελληνικά) γράφει για την ταινία:

«Όταν πριν λίγα χρόνια έγινα πατέρας, μια εμπειρία που με άλλαξε ριζικά, άρχισα να βλέπω τις ταινίες μου υπό ένα νέο πρίσμα. Αν και παραμένω περήφανος για την δουλειά μου (για το μεγαλύτερο μέρος της τουλάχιστον!), αυτή αντανακλά τη στάση ενός ανθρώπου με έναν μοναδικό σκοπό: να δημιουργεί ιστορίες και τέχνη... άλλα όχι πολλά άλλα. Η Γη της Επαγγελίας γεννήθηκε μέσα από μια υπαρξιακή συνειδητοποίηση και είναι, μακράν, η πιο προσωπική μου ταινία μέχρι σήμερα. Με τη βοήθεια του έξοχου βιβλίου της Ιντα Γένσεν, ο Άντερς Τόμας Γένσεν κι εγώ θελήσαμε να διηγηθούμε έναν μεγάλο, επικό μύθο γύρω από το πώς οι φιλοδοξίες και οι επιθυμίες μας αναπόφευκτα θα διαψευστούν, εάν είναι το μόνο που έχουμε. Η ζωή είναι ένα χάος, επώδυνο και άσχημο, όμορφο και εκπληκτικό, και συχνά είμαστε ανίκανοι να το ελέγξουμε. Όπως λέει η παροιμία «εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει».

Πρωταγωνιστούν Μαντς Μίκελσεν, Aμάντα Κολίν, Σάιμον Μπένεμπιεργκ, Γκούσταβ Λιντ.

Οι Παράξενοι Δρόμοι της Ζωής

Εικοσιπέντε χρόνια μετά το σύντομο ειδύλλιο του με τον σερίφη Jake, ο Silva διασχίζει την έρημο για να τον συναντήσει ξανά. Μετά από μία νύχτα πάθους, έχει έρθει η ώρα να αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα αυτής της επανασύνδεσης.

Το μικρού μήκους γουέστερν του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τους Ίθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

Daliland

Στα τελευταία χρόνια του θυελλώδους γάμου του ιδιοφυούς Σαλβαντόρ Νταλί και της τυραννικής συζύγου του Γκαλά, ο φαινομενικά ακλόνητος δεσμός τους αρχίζει να σπάει. Τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη και την Ισπανία του 1973, η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από τα μάτια του Τζέιμς, ενός νεαρού βοηθού γκαλερίστα που θέλει να ανελιχθεί στον κόσμο της τέχνης και βοηθά τον εκκεντρικό και ανισόρροπο Νταλί να προετοιμαστεί για μία μεγάλη έκθεση.

O βραβευμένος με Όσκαρ σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ ενσαρκώνει τον θρυλικό Σαλβαντόρ Νταλί -με τον Έζρα Μίλερ να αναλαμβάνει τον ρόλο του Νταλί σε νεαρή ηλικίΑ- σε σκηνοθεσία της Μαίρη Χάρον, ενώ η εξαιρετική Μπάρμπαρα Σούκοβα παίζει τη σύζυγο του ζωγράφου και μούσα του, Γκαλά.

Στο καστ επίσης, οι Κρίστοφερ Μπράινι, Ρούπερτ Γκρέιβς, Αντρέα Πέτζιτς, Σούκι Γουοτερχάουζ.

How to have Sex

Βραβευμένη στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών και στις Νύχτες Πρεμιέρας όπου κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά , η γυρισμένη στην Κρήτη ταινία της Βρετανίδας Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, αφηγείται την ιστορία τριών κοριτσιών που φτάνουν στα Μάλια, με στόχο να πιουν, να χορέψουν και να γνωρίσουν αγόρια και κορίτσια, πιστεύοντας ότι θα ζήσουν το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής τους. Όμως, η προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα είναι απότομη.

Μίλα Μου

Όταν μια παρέα εφήβων ανακαλύπτει πώς να καλεί πνεύματα μέσω ενός ταριχευμένου χεριού, εθίζεται στη νέα περιπέτεια, μέχρι που ένας εξ αυτών ξεπερνά τα όρια και απελευθερώνει τρομακτικές δυνάμεις.

Πρώτη ταινία των ελληνικής καταγωγής Αυστραλών αδελφών Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου, ευρύτερα γνωστών από το διαδικτυακό τους κανάλι RackaRacka.

Ο Πίτερ Τζάκσον, σκηνοθέτης του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αποθέωσε την ταινία ως την «καλύτερη ταινία τρόμου των τελευταίων ετών».

Πρωταγωνιστούν Σόφι Γουάιλντ, Αλεξάντρα Τζένσεν, Τζο Μπερντ, Μιράντα Οτο.

Η Κόρη του Βασιλιά του Βάλτου

Μια γυναίκα με κρυφό παρελθόν θα επιστρέψει στο δάσος που μεγάλωσε για να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο άντρα της ζωής της -τον πατέρα της. Η φαινομενικά φυσιολογική ζωή της Ελένα κρύβει μία σκοτεινή και επικίνδυνη αλήθεια: τον αποξενωμένο πατέρα της, τον διαβόητο Βασιλιά του Βάλτου, τον άνθρωπο που κράτησε όμηρο εκείνη και την μητέρα της για χρόνια.

Όταν δραπετεύσει από τη φυλακή, η Ελένα θα έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν. Γνωρίζοντας πως εκείνος θα κυνηγήσει την ίδια και την οικογένεια της, η Ελένα πρέπει να βρει τη δύναμη να κοιτάξει κατάματα τους δαίμονες της και να υπερνικήσει τον άνθρωπο που της έμαθε να επιβιώνει στην άγρια φύση.

Ο σκηνοθέτης των «Μάγος Άιζενχαϊμ», «Divergent» και της τηλεοπτικής σειράς «Billions» Νιλ Μπέρτζερ, επιστρέφει με ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Κάρεν Ντιόν.

Η ταινία γυρίστηκε σε ένα εξαιρετικά απομονωμένο σημείο του Βόρειο Οντάριο, περιοχή φημίζεται για το παρθένο φυσικό της περιβάλλον.

Πρωταγωνιστούν Ντέιζι Ρίντλεϊ, Μπεν Μέντελσον, Γκάρετ Χέντλαντ, Πρινς Μπρούκλιν, Κάρεν Πιστόριους.

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ο πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων Μέισον Πετίτς έχει κολλήσει σε μια αδιέξοδη δουλειά γραφείου όταν στρατολογείται απρόθυμα από τον πρώην στρατιωτικό και φίλο του, Σεμπάστιαν Ερλ για να αναλάβει μια δουλειά ελεύθερου επαγγελματία παρέχοντας ασφάλεια στη δημοσιογράφο Κλερ Γουέλινγκτον. Συνοδεύει διστακτικά την Κλερ η οποία πρόκειται να πάρει συνέντευξη από τον αδίστακτο -αλλά με άψογη εμφάνιση- δικτάτορα Χουάν Βενέγκας, όταν την ώρα που ετοιμάζεται να βγάλει «είδηση», ξεσπά στρατιωτικό πραξικόπημα. Τώρα, το απίθανο τρίο καλείται να επιβιώσει στη ζούγκλα και να αντέξει ο ένας τον άλλον.

Με τους Τζον Σίνα, Κρίστιαν Σλέιτερ, Άλισον Μπρι, από τον σκηνοθέτη των ταινιών «Taken», Πιερ Μορέλ.

Fingernails

Η Άννα και ο Ράιαν έχουν βρει την πραγματική αγάπη, όπως έχει αποδειχτεί από μία αμφιλεγόμενη νέα τεχνολογία. Υπάρχει μόνο ένα ζήτημα: η Άννα δεν είναι ακόμα σίγουρη. Όταν αρχίσει να εργάζεται σε ένα ινστιτούτο που διεκπεραιώνει εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστώσει τη συμβατότητα των ζευγαριών, η Άννα γνωρίζει και ερωτεύεται τον Αμίρ.

Τοποθετημένη σε ένα δυστοπικό μέλλον, η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Χρήστου Νίκου (μετά «Τα Μήλα»), έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Πρωταγωνιστούν η Τζέσι Μπάκλεϊ («Η Χαμένη Κόρη»), ο βραβευμένος με Όσκαρ Ριζ Άχμεντ, ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ («The Bear») και η Άνι Μέρφι.

H ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες και στο Apple TV+ στις 3 Νοεμβρίου.

Προετοιμασίες για να Είμαστε Μαζί Άγνωστο για Πόσο

Η Μάρτα, μια 40χρονη νευροχειρουργός, ερωτεύεται. Αφήνει πίσω μία πολλά υποσχόμενη καριέρα στην Αμερική και επιστρέφει στη Βουδαπέστη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον άντρα που αγαπά.

Μάταια όμως τον περιμένει στη Γέφυρα της Ελευθερίας -αφού αυτός δεν εμφανίζεται στο ραντεβού τους. Η Μάρτα αρχίζει να τον ψάχνει απεγνωσμένα και όταν τελικά τον βρίσκει, ο έρωτας της ζωής της ισχυρίζεται ότι δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ.

Το ψυχολογικό θρίλερ της Λίλι Χόρβατ, με πρωταγωνίστρια τη Νατάσα Στορκ, είναι η επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας στα Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Οι Ευχούληδες 3: Μαζί για Μπάντα

Μετά από δύο ταινίες πραγματικής φιλίας και ατελείωτου φλερτ, η Πόπη και ο Κλωνάρης είναι πλέον επίσημα ζευγάρι (#broppy)! Όσο έρχονται πιο κοντά, η Πόπη ανακαλύπτει ότι ο Κλωνάρης έχει ένα μυστικό παρελθόν. Ήταν κάποτε μέλος της αγαπημένης της boyband, των BroZone, μαζί με τους τέσσερις αδελφούς του: τον Φλόιντ, τον Τζον Ντόρι, τον Σπρους και τον Κλέι. Οι BroZone διαλύθηκαν όταν ο Κλωνάρης ήταν ακόμα μωρό, ενώ ακολούθησε και η διάλυση της οικογένειας. Από τότε ο Κλωνάρης δεν έχει δει τους αδελφούς του ποτέ ξανά.

Αλλά όταν ο Βέλβετ και ο Βενίρ, δύο μοχθηροί ποπ σταρ, απαγάγουν τον αδελφό του Κλωνάρη, τον Φλόιντ, για το μουσικό του ταλέντο, ο Κλωνάρης και η Πόπη ξεκινούν ένα δύσκολο και συναισθηματικό ταξίδι για να φέρουν κοντά τα υπόλοιπα αδέλφια και να σώσουν τον Φλόιντ από την αφάνεια και όχι μόνο.

Το νέο κεφάλαιο του επιτυχημένου μουσικού franchise της DreamWorks σκηνοθετεί και πάλι ο Γουόλτ Ντορν με τον Τιμ Χάιτζ.

