Ο πρώτος Τζέιμς Μποντ, ο Τάρον Έγκερτον σε ένα περιπετειώδες θρίλερ, μία ιταλική ταινία που έκανε εισπρακτική επιτυχία και δύο ακόμη επανεκδόσεις. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο Τιμωρός

Εκ πρώτης όψης, ο Νέιτ τον οποίο στο «She Rides Shotgun» υποδύεται ο Τάρον Έγκερτον μοιάζει ο ιδανικός πατέρας. Παίρνει την 11χρονη κόρη του, Πόλι από το σχολείο. Της βάφει τα μαλλιά έντονα πορτοκαλί. Της μαθαίνει πώς να κρατάει σωστά ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Και όταν είναι μαζί στο αυτοκίνητο, της λέει να βάλει τη ζώνη ασφαλείας της.

Όμως, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος Νέιτ, παίρνει κοντά του την Πόλι επειδή η μητέρα της και ο πατριός της μόλις δολοφονήθηκαν άγρια από τον αρχηγό μιας συμμορίας κι εκείνος πρέπει να προστατεύσει την αποξενωμένη κόρη του, Πόλι με κάθε κόστος. Οι δυό τους φεύγουν για να ξεφύγουν τόσο από τον διεφθαρμένο σερίφη όσο και από τον αρχηγό μιας συμμορίας που δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα του.

Αλλάζει το χρώμα των μαλλιών της για να μην την αναγνωρίσουν, της μαθαίνει πώς να κρατάει το ρόπαλο όχι για να παίζει, αλλά για να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε μία πιθανή επίθεση και της λέει να δέσει τη ζώνη ασφαλείας της όταν μπλέκουν σε μια καταδίωξη. Με ελάχιστους πόρους και χωρίς κανέναν να εμπιστευτούν, ο Νέιτ και η ντροπαλή και επιφυλακτική απέναντι στον πατέρα της Πόλι, δημιουργούν έναν δεσμό που σφυρηλατείται υπό πίεση, καθώς αυτός της δείχνει πώς να πολεμά και να επιβιώνει και εκείνη του διδάσκει τι σημαίνει πραγματικά η άνευ όρων αγάπη. Στο καστ επίσης, οι Ανα Σοφία Χέγκερ, Τζον Κάρολ Λιντς, Ρομπ Γιανγκ. Η ταινία του Νικ Ρόουλαντ βασίζεται στο ομότιτλο, βραβευμένο μυθιστόρημα του Τζόρνταν Χάρπερ που κυκλοφόρησε το 2017.

Διαμάντια

Ρώμη, δεκαετία του ’70: η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Aλμπέρτα και Γκαμπριέλα Κανόβα, οι οποίες διευθύνουν το εργαστήριο Κανόβα στην Ρώμη -έναν θρυλικό οίκο ραπτικής όπου δημιουργούνται κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η Aλμπέρτα είναι αυστηρή και αφοσιωμένη στη δουλειά της, ενώ η Γκαμπριέλα παλεύει να ξεπεράσει την απώλεια της κόρης της.

Πίσω στο σήμερα, ένας σκηνοθέτης καλεί όλες τις αγαπημένες του ηθοποιούς να γυρίσουν μια ταινία που διαδραματίζεται στη Ρώμη του ’70 σε έναν αριστοκρατικό οίκο ραπτικής. Θέλει να κάνει μια ταινία για τις γυναίκες, αλλά δεν αποκαλύπτει πολλά: τις παρατηρεί, τους παίρνει τα μέτρα και τις ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή και σε έναν χώρο εργασίας όπου ο θόρυβος των ραπτομηχανών κυριαρχεί και οι άνδρες έχουν δευτερεύοντες ρόλους.

Το φιλμ, δέκατη πέμπτη ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη τουρκικής καταγωγής, Φερζάν Όζπετεκ, είναι μια ερωτική επιστολή στις γυναίκες και στο μεγαλείο του σινεμά. Ο σκηνοθέτης τιμά τη ραπτική δεξιοτεχνία, και αποθεώνει τα θρυλικά κοστούμια που φορούσε η Κλαούντια Καρντινάλε στον Γατόπαρδο και η Ρόμι Σνάιντερ στο Λυκόφως των θεών του Βισκόντι. Πρωταγωνιστούν οι Λουίζα Ρανιέρι, Τζασμίν Τρίνκα, Στέφανο Ακόρσι, Λούκα Μπαρμπαρόσα, Ελίζα Κασέρι.Η ταινία ξεπέρασε στην Ιταλία τα 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια.

The Home

Ένας νέος στα είκοσί του, που κουβαλάει μία πολύπλοκη και επώδυνη ιστορία, καταδικάζεται σε κοινωνική εργασία σε ένα γηροκομείο. Οι ηλικιωμένοι είναι δραστήριοι και ζωηροί, αλλά το κτίριο κρύβει σκοτεινά μυστικά. Οι ένοικοι του τέταρτου ορόφου είναι αυστηρά απρόσιτοι, καθώς λέγεται ότι χρειάζονται «ειδική φροντίδα». Όσο οι υποψίες του εντείνονται και ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό μυστικό που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τις ζωές των ενοίκων όσο και τη δική του.

Θρίλερ τρόμου από τον Τζέιμς Ντε Μόνακο (The Purge) με τους Πιτ Ντέιβιντσον, Τζον Γκλόβερ, Μπρους Άλτμαν, Ιθαν Φίλιπς, Ανταμ Κάντορ, Μαίρη Μπεθ Πέιλ.

H ταινία θα ανοίξει το φετινό FrightFest UΚ (21 – 25 Αυγούστου), το μεγαλύτερο horror και fantasy φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα προβληθεί στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Sitges Film Festival.

Τζέιμς Μποντ πράκτωρ 007 εναντίον Δρ. Νο (1962)

Η πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ με τον Σον Κόνερι και την περίφημη σκηνή με την Ούρσουλα Άντρες να αναδύεται από τα νερά της Τζαμάικα. Στην ιστορία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ίαν Φλέμινγκ με τίτλο «Δόκτωρ No» (1958), ο Βρετανός κατάσκοπος στέλνεται στη Τζαμάικα -βρετανική αποικία την εποχή συγγραφής του μυθιστορήματος- προκειμένου να ερευνήσει την εξαφάνιση ενός άλλου Βρετανού πράκτορα. Οι ενδείξεις τον οδηγούν στην υπόγεια βάση του σατανικού επιστήμονα δρος Νο, που σχεδιάζει να εκτρέψει έναν από τους πρώτους διαστημικούς πυραύλους των ΗΠΑ με ένα ηλεκτρομαγνητικό όπλο τροφοδοτούμενο με πυρηνική ενέργεια.

Ο Ίαν Φλέμινγκ -που όπως ο ήρωας του, είχε υπηρετήσει στην υπηρεσία αντικατασκοπείας του βρετανικού πολεμικού ναυτικού- επισκέφτηκε πρώτη φορά τη Τζαμάικα το 1943 και γοητεύτηκε. Επέστρεψε λίγα χρόνια αργότερα, εντόπισε έναν μικρό, πανέμορφο κόλπο και έχτισε ένα σπίτι, μάλλον λιτό, στο οποίο περνούσε τουλάχιστον δύο μήνες τον χρόνο μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1964.

Ο Ένοικος (1976)

Ο Πολωνός εμιγκρές Τρελκόφσκι νοικιάζει στο Παρίσι ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Μαθαίνει ότι η προηγούμενη ένοικος βρίσκεται ετοιμοθάνατη στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και την επισκέπτεται. Σιγά-σιγά, ταυτίζεται με την προκάτοχό του τον καταλαμβάνει και βυθίζεται σε ένα παρανοϊκό, τρομακτικό σπιράλ. Μία από τις πιο γνωστές ταινίες του Ρομάν Πολάνσκι με τον ίδιον και τους Ιζαμπέλ Αντζανί, Σέλεϊ Γουίντερς, Λίλα Κέντροβα, Μέλβιν Ντάγκλας.

Ο Λόγος (1955)

Η βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας 1955 ταινία του Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ προβάλλεται σε επανέκδοση με αφορμή την 70ή επέτειο από την κυκλοφορία του. Μια οικογένεια που ζει σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή της Δανίας (1925) βρίσκεται αντιμέτωπη με μία οικογενειακή τραγωδία, κατά τη γέννα της συζύγου ενός από τους γιους. Όμως ο θάνατος ακολουθείται από ένα θαύμα.

