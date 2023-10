«Το Φιλί» του Γκούσταβ Κλιμτ: «Όσο περισσότερο το κοιτάς, τόσο πιο σκοτεινό γίνεται»

Τώρα, ένα νέο ντοκιμαντέρ από τη σειρά «Exhibition on Screen», με τίτλο «Klimt & The Kiss» που υπογράφει η σκηνοθέτις των «Frida Kahlo» και «Mary Cassatt - Painting the Modern Woman», Ali Ray, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το έργο, τον δημιουργό και την εποχή του, παρουσιάζοντας τις οξυδερκείς, αλλά όχι πάντα σε συμφωνία, παρατηρήσεις curators και μελετητών.