Είναι δάσκαλοι και σύμβουλοι με ανοιχτές καρδιές και αυτιά, που υποτίθεται ότι έχουν το καλό μας ως κύρια προτεραιότητα.

Όμως πολλοί από εμάς που μεγαλώσαμε με συναισθηματικά ανώριμους γονείς νιώθαμε πάντα ότι κάτι «δεν κολλούσε» στο οικογενειακό μας υπόβαθρο. Και ένας θεραπευτής επιβεβαιώνει ότι δεν το φανταζόμασταν.

«Μεγαλώνοντας με συναισθηματικά ανώριμους γονείς είναι σαν να προσπαθούμε να χτίσουμε ένα σπίτι πάνω σε κινούμενη άμμο όσο κι αν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σταθερότητα, το θεμέλιο μετακινείται συνεχώς κάτω από τα πόδια μας», μοιράζεται ο δρ. Ματτ Γκλόβιακ, Ph.D., LCPC, CAADC, επικεφαλής ειδικός εθισμών στη Recovered.org. σε άρθρο που φιλοξενείται στο yahoo.com.

Ο δρ. Γκλόβιακ αναφέρει επτά συνηθισμένες φράσεις που χρησιμοποιούν οι συναισθηματικά ανώριμοι γονείς που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους.

Αν ακούγαμε αυτές τις φράσεις ως παιδιά, είναι πολύ πιθανό ότι μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον συναισθηματικής ανωριμότητας, ακόμη κι αν το καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα μόνο τώρα.

1. «Είσαι υπερβολικά ευαίσθητος/η».

«Οι συναισθηματικά ανώριμοι γονείς συχνά αδυνατούν να δείξουν ενσυναίσθηση, οπότε αποφεύγουν τη δική τους δυσφορία ρίχνοντας την ευθύνη στην αντίδραση του παιδιού», λέει ο δρ. Γκλόβιακ. «Μεγαλώνοντας, εσωτερικεύουμε αυτό το μήνυμα και πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά μ’ εμάς». Όσοι ακούγαμε αυτή τη φράση, συχνά αποφεύγουμε σχέσεις, ρίσκα και γινόμαστε οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας.



2. «Γιατί έτσι είπα εγώ».

Μια φράση που δεν έχει αντέξει στον χρόνο και δικαιολογημένα. «Χρησιμοποιείται ως κόψιμο συζήτησης, χωρίς εξήγηση, και αποθαρρύνει την περιέργεια και την κριτική σκέψη,» εξηγεί ο Γκλόβιακ. «Δείχνει ανάγκη για έλεγχο αντί για σύνδεση και αφήνει το παιδί να νιώθει ανίσχυρο και αναπάντητο».

3. «Σταμάτα να κλαις, αλλιώς θα σου δώσω εγώ λόγο να κλαις».

«Αυτό το απειλητικό μήνυμα ουσιαστικά λέει στο παιδί ότι τα συναισθήματα δεν είναι ασφαλή εδώ,» αποκαλύπτει ο Γκλόβιακ.



4. «Πάντα τα χαλάς όλα».

Ο Γκλόβιακ εξηγεί ότι τέτοιες φράσεις είναι συχνά προβολές των δικών τους απογοητεύσεων πάνω μας. «Αυτή η γενικευμένη κατηγορία είναι βαθιά καταστροφική,» λέει. «Συνήθως αντικατοπτρίζει τη δική τους εσωτερική αναστάτωση και μαθαίνει στα παιδιά να κουβαλούν ενοχές για πράγματα πέρα από τον έλεγχό τους».



5. «Εγώ κάνω τα πάντα για σένα».

Επιφανειακά μοιάζει με έκφραση θυσίας, αλλά συχνά λειτουργεί ως εργαλείο ενοχής. «Τα παιδιά καταλήγουν να παλεύουν μόνα τους, ακόμα κι αν δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν».



6. «Είσαι ίδιος/α με τον άλλον γονιό / έναν συγγενή».

«Η φράση χρησιμοποιείται σαν όπλο σύγκρισης και σχεδόν πάντα έχει αρνητική χροιά,» αναφέρει ο Γκλόβιακ. «Μειώνει την ταυτότητα του παιδιού σε ένα σύνολο ‘ελαττωμάτων’ κάποιου άλλου αντί να το δει ως μοναδικό άτομο».



7. «Εγώ είμαι ο γονιός, όχι ο φίλος σου».

«Τα όρια είναι σημαντικά, αλλά αυτή η φράση συχνά σηματοδοτεί συναισθηματική απόσταση,» τονίζει ο Γκλόβιακ. «Υπονοεί ότι ζεστασιά και σύνδεση δεν συμβαδίζουν με την εξουσία, αφήνοντας το παιδί να νιώθει μόνο».

Μα, τι επιτέλους είναι συναισθηματικά ανώριμος γονιός

Σύμφωνα με τον Guardian, η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία χαρακτηρίζει τη συναισθηματική ανωριμότητα ως «την τάση να εκφράζονται συναισθήματα χωρίς περιορισμό ή δυσανάλογα με την περίσταση» ή ως την ύπαρξη μιας συναισθηματικής αντίδρασης που θα είχε ένα παιδί. Είναι ένας αναπτυξιακός όρος. Μια τυπική χρήση θα μπορούσε να αναφέρεται σε ένα παιδί του οποίου η ρύθμιση των συναισθημάτων ή οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δεν προχωρούσαν όπως αναμενόταν.

3 Συμβουλές για να θεραπευτούμε από έναν συναισθηματικά ανώριμο γονιό

1. Να μάθουμε να επικυρώνουμε τα δικά μας συναισθήματα

2. Να θέτουμε όρια και να μην απολογούμαστε γι’ αυτά



3. Να αναζητούμε συναισθηματικά ασφαλείς σχέσεις

Κι δρ Γκλόβιακ καταλήγει: «Οι συναισθηματικά ασφαλείς σχέσεις μάς βοηθούν να ξαναγράψουμε την ιστορία του πώς μπορεί να μοιάζει η αγάπη».

Με πληροφορίες από yahoo.com , Guardian

