Google Arts & Culture: Αποκατέστησε έργα του Γκούσταβ Κλιμτ που είχαν καταστραφεί στον πόλεμο

Η Google παρουσιάζει μεγάλη ψηφιακή αναδρομική έκθεση έργων του Γκούσταβ Κλιμτ, με τίτλο «Klimt vs. Klimt – The Man of Contradictions».

Η online έκθεση είναι προϊόν συνεργασίας του μουσείου Belvedere της Βιέννης και της Google Arts & Culture, με την υποστήριξη ακόμη 30 βιεννέζικων και διεθνών μουσείων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Google ψηφιακά αποκατέστησε τρία από τα κατεστραμμένα σε πυρκαγιά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έργα του Αυστριακού ζωγράφου, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να βάλει χρώμα στις μαυρόασπρες φωτογραφίες τους -μοναδικά τεκμήρια των έργων.