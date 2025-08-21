Στα 60 της χρόνια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κρέμασε οριστικά τα Manolo Blahnik μιας από τις πιο διάσημες ηρωίδες στην ιστορία της Αμερικανική τηλεόρασης. 27 χρόνια μετά την πρεμιέρα του Sex and the city, της σειράς του HBO που απενοχοποίησε όσο καμία άλλη τη γυναικεία σεξουαλικότητα, η Κάρι Μπράντσο αποχαιρέτησε το κοινό της με τη φράση «H γυναίκα συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνη, ήταν με τον εαυτό της».

“Η πιο συναρπαστική, απαιτητική και σημαντική σχέση όλων είναι αυτή που έχεις με τον εαυτό σου» αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε η πλατφόρμα max μετά το τέλος της σειράς.

«Το And Just Like That ήταν η απόλυτη καταστροφή» έγραψε η εφημερίδα Indepedent. «Ένα θλιβερό, βαρύ και υπερβολικά “κοπράνιο” αποχαιρετιστήριο» ήταν ο τίτλος της Guardian, αφού η, απωθητική κατά τη γνώμη μας, σκηνή με την πλημμυρισμένη τουαλέτα της Μιράντα σχολιάστηκε πολύ επικριτικά τόσο στο X, όσο και στον ξένο Τύπο.

Η κριτική του Vanity Fair δεν ήταν τόσο ισοπεδωτική αν και η συντάκτρια του άρθρου παραδέχτηκε ότι το φινάλε : «Η παραδοξότητα του φινάλε του, η άρνησή του να επιλύσει τα πράγματα με τον πιο εύκολο και ικανοποιητικό, για το κοινό, τρόπο, αντανακλά το πιο συγκινητικό και συναρπαστικό συναίσθημα της τελευταίας σεζόν» αναφέρεται στον επίλογο του άρθρου.

Όσο για την αμερικανική Vogue, που πάντα στήριζε τη, στενή φίλη της Άννα Γουίντουρ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αλλά και την ηρωίδα που ενσάρκωσε για εννέα, συνολικά σεζόν και δύο ταινίες, διατήρησε τη θετική της στάση ακόμα και μετά το φινάλε που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο φανατικούς οπαδούς των ηρωίδων που ανέδειξε αριστοτεχνικά ο δημιουργός της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ: «Το τελικό μήνυμα, λοιπόν, είναι ένα πολύ αναγκαίο μήνυμα ελπίδας και δύναμης. Και μια υπενθύμιση ότι η Κάρι έχει μια γεμάτη ζωή, με ή χωρίς άντρα. Πάντα είχε».

Όταν ξεκίνησα στα περιοδικά του Πέτρου Κωστόπουλου στο τέλος της δεκαετίας του ’90, η επιδημία του Sex And The City δεν μπορούσε να σε αφήσει ανεπηρέαστο. Οι γυναίκες άρχιζαν επιτέλους να μιλάνε δημόσια περισσότερο για το σεξ και οι περισσότερες ήθελαν να ταυτίζονται με τη χειραφετημένη Κάρι, ακόμα και αν στην πραγματικότητα ζήλευαν τη Σαμάνθα- η Κιμ Κατράλ φρόντισε να εγκαταλείψει το επιτυχημένο franchise κυρίως λόγω των “εχθρικών” σχέσεων που είχε με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία είχε και ρόλο συμπαραγωγού στη σειρά.

Από το 2021 που έκανε πρεμιέρα το And Just Like That, οι περισσότεροι φαν του Sex And The City είχαν αρχίσει να δυνασχετούν. Η απουσία της Σαμάνθα ήταν εμφανής, αν και οι δυο ηρωίδες που ήρθαν να πάρουν τη θέση της (η μία μαύρη και η άλλη ασιάτισα, σύμφωνα με τις νέες, συμπεριληπτικές επιταγές του Χόλιγουντ) προσπάθησαν -ανεπιτυχώς- να γεμίσουν το κενό που άφησε ένας από τους πιο εμβληματικούς, ίσως, ρόλους όλων των εποχών.

Η Κάρι έχοντας περάσει τα 50, μένει χήρα από τον έρωτα της ζωής της, τον Mr Big- αλλά και πολύ πιο πλούσια. Η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά, ζει πλέον σε ένα πολυτελές σπίτι στο Γκράμερσι και σίγουρα δεν θα μπορούσε να ζει όπως ζούσε στα 30 της, αναζητώντας αδιάκοπα την κοπιαστική επιβεβαίωση μέσα από έναν άντρα– όσο και αν η ίδια “διαφήμιζε” πάντα την ανεξαρτησία της. Γιατί όπως και στην πραγματική ζωή, όσο και αν δεν μας αρέσει, αν στα 50 φέρεσαι και σκέφτεσαι ακριβώς όπως στα 20 και τα 30, μάλλον σημαίνει ότι κάτι δεν έχεις κάνει καλά σε αυτή τη διαδρομή.

Αυτό ήταν ίσως που ενόχλησε πολλούς φαν της σειράς που στο μεταξύ είχαν δει και τις δικές τους ζωές να αλλάζουν μαζί με της ζωές των ηρωίδων. Το SATC ήταν η ανάμνηση των ανέμελων χρόνων και το AJLT έγινε ο νέος τους καθρέφτης. Λιγότερο λαμπερός αλλά περισσότερο συνειδητοποιημένος.

Η αντίδραση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις σκληρές κριτικές

Σε μία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου η Κάρι λέει στη Σάρλοτ: «Πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι “ίσως ένας άντρας” και να αρχίσω να αποδέχομαι το “ίσως μόνο εγώ“. Και αυτό δεν είναι τραγωδία, είναι γεγονός. Και πρέπει απλά να αρχίσω να το αποδέχομαι, τελεία και παύλα».

Σε αυτό φαίνεται να συμφωνεί και η ίδια η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Και η Κάρι ωριμάζει», σχολίασε σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Δεν θα υπήρχε σειρά αν ήταν ένας πιο υπέροχος, επίμονα υπέροχος άνθρωπος. Αυτό είναι όλο. Τέλος».

