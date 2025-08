Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρέτησε τον εμβληματικό ρόλο της Κάρι Μπράντσο, με αφορμή την ανακοίνωση πως η σειρά «And Just Like That» θα ολοκληρωθεί με την τρίτη της σεζόν, η οποία έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Μάιο. Την είδηση γνωστοποίησε ο δημιουργός του franchise, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Η 60χρονη ηθοποιός πρωτοσύστησε την Κάρι Μπράντσο στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη θρυλική σειρά «Sex and the City», που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004. Η Πάρκερ επανέλαβε τον ρόλο της στις δύο κινηματογραφικές συνέχειες του 2008 και του 2010, ενώ μέσα από τη σειρά «And Just Like That» είχε ξανά την ευκαιρία να δώσει ζωή στην ηρωίδα που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Πάρκερ αναφέρθηκε με συγκίνηση στην πορεία της Κάρι Μπράντσο, χαρακτηρίζοντάς την ως «επαγγελματικό παλμό» που συνόδευσε την καριέρα της για 27 ολόκληρα χρόνια. Όπως δήλωσε, αυτός είναι και ο λόγος που την αγάπησε τόσο βαθιά.

Sarah Jessica Parker says goodbye to "Sex and the City" now that #AndJustLikeThat is ending after Season 3:



“Carrie Bradshaw has dominated my professional heartbeat for 27 years. I think I have loved her most of all. I know others have loved her just as I have. Been frustrated,… pic.twitter.com/DHmYeqmH7P