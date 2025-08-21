Σε μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδρυτής της Volt, Tom Greenwood, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Greenwood βρισκόταν στο νησί για διακοπές, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης ενεπλάκη σε τροχαίο οδηγώντας μια «γουρούνα». Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου – ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες – υπέστη και έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η γυναίκα που τον συνόδευε ήταν εκείνη που κινητοποίησε την ιδιωτική ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία απέστειλε ελικόπτερο για τη μεταφορά του. Ωστόσο, οι γιατροί που τον εξέτασαν διασωληνωμένο έκριναν πως η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη και δεν επέτρεπε αεροδιακομιδή με ιδιωτικό μέσο, καθώς οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

Τελικά, οργανώθηκε αερομεταφορά με μέριμνα του ΕΚΑΒ και με ειδικό αεροσκάφος διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ιατρικές πηγές αναφέρουν πως η κατάσταση του Greenwood έχει σταθεροποιηθεί, παραμένει όμως κρίσιμη, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στο περιστατικο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης χωρίς να τον κατονομάσει.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ο ιδρυτής και CEO της Volt, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, η οποία ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και τις real-time τραπεζικές συναλλαγές μέσω open banking.

Η Volt ιδρύθηκε το 2019 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη. Ο Greenwood θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του ευρωπαϊκού fintech, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.