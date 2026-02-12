Ένα ξεκαρδιστικό απρόοπτο συνέβη το πρωί της Τσικνοπέμπτης στον αέρα της «Super Κατερίνα» κατά τη διάρκειας της ζωντανής σύνδεσης με τον Πέτρο Νάζο που βρισκόταν στον Γυαλό της Μυκόνου.

Την ώρα που οι κάμερα έδειχνε τους παραδοσιακούς χορευτές του νησιού η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στο πλάνο ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, που περπατούσε μαζί με δύο συνεργάτες του. «Καλέ ο άντρας μου καλέ!» φώναξε η παρουσιάστρια που είναι 7,5 μηνών έγκυος. «Φωνάξέ τον να έρθει, έχει πάει για δουλειά για ένα μαγαζί στη Μύκονο. Γύρνα πίσω καλέ!» συνέχισε να λέει ξεκαρδισμένη η 40χρονη παρουσιάστρια προσπαθώντας ταυτόχρονα να τον καλέσει στο τηλέφωνο. «Δεν πιστεύω να είναι με καμιά γυναίκα!».

«Αγάπη μου εγώ είμαι!» του φώναξε ενώ ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε μείνει κυριολεκτικά εμβρόντητος και αφού τη χαιρέτησε, αρνήθηκε ευγενικά να μιλήσει στην κάμερα και συνέχισε τον δρόμο του. «Τον κατάλαβα από το ρούχο γιατί φύγαμε μαζί από το σπίτι το πρωί. Φαντάζεσαι να ήταν μια καμία, τι είχε να γίνει;».

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης

Αυτή τη στιγμή, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχει μερίδιο σε 8 διαφορετικά μαγαζιά στην Αθήνα και την Πάρο, ανάμεσά του τους το Forte στο Κολωνάκι και το εστιατόριο «Άσωτος» στο Παγκράτι. Πριν από λίγες μέρες εγκαινίασε στη λεωφόρο Υμηττού έναν boutique φούρνο, εμπνευσμένο από το Παρίσι, το No Crumbs, που σημειώνει ήδη μεγάλη επιτυχία.

O 38χρονος επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψαν μαζί στην Αίγινα καθώς εκείνη ήθελε να προσκυνήσει στον Άγιο Νεκτάριο και εκείνος να επισκεφτεί την οικογένειά του που ζει μόνιμα στο νησί.