Λίγο πριν από την επιστροφή του J2US από τη συχνότητα του OPEN, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής και παραγωγός του λαμπερού show, Νίκος Κοκλώνης, έκανε μια τολμηρή φωτογράφιση στο περιοδικό ΟΚ! μιλώντας για όλα χωρίς φόβο αλλά με πολύ… πάθος.

Ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στα λαμπερά πρόσωπα που έχει συνεργαστεί, όπως την Κατερίνα Καινούργιου και τη Δέσποινα Βανδή ή και συνεργάζεται ακόμα, όπως τη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Βίκυ Σταυροπούλου.

Advertisement

Advertisement

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθη­μα που πήρε ο Νίκος Κοκλώνης από τη χρονιά που πέρασε; «Ότι ο χώρος της τηλεόρασης είναι ο χειρότερος. H σόουμπιζ είναι ένας ψεύ­τικος χώρος, είναι ξεκάθαρο πλέον για μένα. Όχι απλά δεν με θαμπώνει, αλλά τώρα ξέρω ότι δουλεύω σε έναν χώρο όπου το 90% είναι βρόμικο. Καλά να πάθουμε που ο κόσμος μάς έχει απορ­ρίψει και έχει στραφεί στα άλλα Μέσα. Θα μου πεις, “γιατί είσαι ακόμα τη­λεοπτικός παραγωγός;”.

Γιατί ίσως αυτό μου δώσει τώρα, που έχω βάλει λίγο μυαλό, την ευκαιρία να κάνω κά­ποιες αλλαγές. Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να αλλάξω. Δυστυχώς για εμάς δεν είναι οι εποχές που μπορούμε να κάνουμε πολλά, υπάρχουν συμφέ­ροντα που δεν μπορούμε να ακουμπή­σουμε και άλλα που μπορούμε να τα παλέψουμε. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει συνειδητοποιήσει ότι με τον σταυ­ρό στο χέρι πετυχαίνεις δύσκολα. Αλλά μπορείς να πετύχεις.

Μπορεί να πρέ­πει να κατεβάσεις το κεφάλι, να φας σφαλιάρα και να πεις κι «ευχαριστώ», αλλά υπάρχει και ένα μονοπάτι που αν το βρεις μπορείς να πετύχεις, χωρίς να γλείψεις κανένα κεφάλαιο ή στέλεχος» παραδέχεται ο 42χρονος Νίκος Κοκλώνης.

Ο Νίκος Κοκλώνης από τον φακό του Κώστα Αυγούλη.

Δεν ήταν λογικό ότι δίνοντας τόσα χρήματα στις παραγω­γές σου θα έκανες και ισχυρούς εχθρούς στον χώρο;

Δεν το σκεφτόμουν έτσι, γιατί δεν έδι­να τα χρήματα για να ανταγωνιστώ τους άλλους. Δεν έλεγα «θα σου δώσω πιο πολλά για να μη σε πάρει ο απέναντι». Αυτό που ήθελα ήταν να είμαστε όλοι καλά. Να είμαι ο καλός φίλος που διαπραγματεύ­εται με τα κανάλια για να πάρουν περισσότερα χρήματα οι φίλοι του. Και αυτό δεν σου κρύβω ότι με έκανε να νιώθω ωραία.

Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτοί οι ίδιοι θα μου το καταλόγιζαν γιατί το έκανα. Όταν σου έκανα τα 100, 1.000, θεωρούσα ότι θα το εκτιμήσεις. Δεν εκτιμήθη­κε. Καταλαβαίνω γιατί κάποιοι καναλάρχες και κάποιες εταιρείες πα­ραγωγής δεν με συμπαθούσαν. Γιατί χάλαγα την πιάτσα. Αλλά εγώ το έκανα για το καλό της πιάτσας. Όταν αυτή η πιάτσα μού γύρισε την πλάτη, είπα: «Τελικά έκανες λάθος».

Advertisement

Έπρεπε να πάω με το κύμα, να τα έχω καλά με τα κανάλια και να μειώνω τις τιμές. Γιατί όταν έδινα τα διπλάσια και τριπλάσια σε έναν τεχνικό που συνεργαζόταν και με άλλη εταιρεία και στη συνέχεια πή­γαινε αλλού με 70% μείωση και έλε­γε «τι καλά που είμαστε τώρα εδώ», τότε νιώθω δυο φορές βλάκας που έδινα για οκτώ χρόνια αυτά τα χρή­ματα. Και τους πληρώνουν λιγότερο και λένε και «ευχαριστώ».

Άρα λάθος ήμουν εγώ. Τότε είπα ότι θα συνεχί­σω τις παραγωγές που είχε φανεί η εκτίμησή τους, όπως της Σίσσυς Χρη­στίδου, και όσες είναι πλέον συμφέ­ρουσες οικονομικά. Το ίδιο ισχύει και για μένα τον ίδιο. Δεν πρόκειται να παρουσιάσω ξανά εκπομπή βάζοντας χρήματα από την τσέπη μου. Αλλιώς καλά να είμαστε, έχω να κάνω πολλά πράγματα και εκτός τηλεόρασης.

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν με πληγώνει τίποτα πλέον»

Αισθάνομαι ότι ο αναγνώστης τώρα θα διακρίνει το πρόσωπο της Κατερίνας Καινούργιου πίσω από τις λέξεις σου. Το «άδοξο», όπως παρουσιάστηκε, τέλος της σχέσης σας ήταν αυτό που σε πλήγωσε περισσότερο;

Advertisement

Δεν με πληγώνει τίποτα πλέον. Έχω αποφασίσει να μη συζητάω πια για την Κατερίνα Καινούργιου. Δεν παύει να είναι ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής μου πορείας από τη στιγμή που μπήκα στην τηλεόραση. Για μένα δεν ήταν η παρουσιάστρια Κατερίνα, ήταν η φίλη μου, η οικογένειά μου. Όπως μπορεί να τσακωθείς με την αδελφή σου –γιατί τέτοια σχέση είχαμε– και μετά να τα ξαναβρείς.

Ο Νίκος Κοκλώνης με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ποτέ δεν ήθελα το κακό της, θέλω να είναι καλά, είμαι χαρούμενος για το μωράκι που περιμένει. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα καθίσουμε μαζί και θα τα λύσουμε. Δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο αν είμαι πληγωμένος από την Κατερίνα, αν ήταν αχάριστη εκείνη ή εγώ. Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλούς τίτλους εδώ για το κουτσομπολιό, αλλά η ουσία είναι πιο βαθιά γιατί έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί. Σίγουρα με έχει εκνευρίσει και την έχω εκνευρίσει, είναι δεδομένο αυτό.

Όχι, δεν μιλάμε, δεν την έχω ξεμπλοκάρει στα social, αλλά σʼ το ξαναλέω: Και με την αδελφή μου που τσακώνομαι δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάω. Εξακολουθώ να θέλω το καλύτερο για την Κατερίνα.

Advertisement

Ο Νίκος Κοκλώνης στο ΟΚ! που κυκλοφορεί.