Αυτή η συνάντηση με τον Ετεοκλή Παύλου δεν ήταν εύκολο να γίνει. Όχι γιατί δεν είχε τη διάθεση, απλά ήταν πολύ δύσκολο να βρει χρόνο, αφού κάθε μέρα, μόλις τελειώνει η εκπομπή που συμπαρουσιάζει στο STAR με τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου, πηγαίνει στη δεύτερη του δουλειά στον δήμο Μοσχάτου, στη συνοικία που μεγάλωσε: «Κοιμάμαι 3-4 ωρίτσες την ημέρα» παραδέχεται. Και ως αθλητής μου άρεσε να ξυπνάω νωρίς. Όταν έκανα κανόε- καγιάκ ξυπνούσα από τις 5 παρά 20, πεντέμισι ήμασταν στο νερό».

«Η Ελένη είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο άνθρωπος της ζωής μου και το τηλεοπτικό μου στήριγμα. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστά. Δουλεύοντας με τον άνθρωπό σου, τον μαθαίνεις καλύτερα. Δεν πιστεύω ότι ο χώρος εργασίας δημιουργεί πρόβλημα στα ζευγάρια αλλά αναδεικνύει κάτι που ήδη υπάρχει. Αν έχεις πρόβλημα στη σχέση σου, η τριβή (σ.σ στη δουλειά) θα στο αναδείξει.

Advertisement

Advertisement

O Ετεοκλής Παύλου με τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου

«Το πιο δυνατό σου συμβόλαιο το υπογράφεις με τον καλύτερό σου εαυτό. Δεν το υπογράφεις με κανένα κανάλι. Όταν είσαι καλός επαγγελματίας δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Ένας άνθρωπος αξιόλογος και τόσο επαγγελματίας όσο η Σία Κοσιώνη πάλι θα διαπρέψει. Την ανασφάλεια δεν στη διώχνει κανένα κανάλι, στη διώχνει ο δικός σου αγώνας. Και όταν αυτό φαίνεται δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα».

Ο ίδιος θα ένιωθε πιο χαλαρός αν υπέγραφε τριετές συμβόλαιο με το STAR- αντί για μονοετή που υπογράφει μέχρι σήμερα; Επίσης, ποιος είναι καλύτερος στις διαπραγματεύσεις, εκείνος ή η σύζυγός του; «Η Ελένη κάνει κουμάντο σε όλα γιατί είναι πολύ ικανή. Είναι ο άνθρωπος που θα χαλάσει ο νιπτήρας και θα κάτσει να τον φτιάξει » παραδέχεται ο Ετεοκλής Παύλου.

Τι αποκαλύπτει για το ατύχημα που είχε η Ελένη πριν από δύο χρόνια και την ταλαιπωρεί ακόμα; Επίσης γιατί κοιμούνται χωριστά τα βράδια;

Κάθε πρωί, σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της εκπομπής τους, λαμβάνουν τα νούμερα τηλεθέασης της προηγούμενης μέρας. Πόσο τον επηρεάζουν;

«Συνήθως κάνω 30 παρατηρήσεις στον εαυτό μου και υπάρχει και ένα καλό που θα πω. Αν δεν βλέπεις την εκπομπή που παρουσιάζεις, είναι ένα τεράστιο λάθος» καταλήγει ο Ετεοκλής Παύλου.

Ετεοκλής Παύλου: «Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι μπορείς να αγαπήσεις τόσο δυνατά»

Πώς κατάλαβε ο Ετεοκλής Παύλου ότι η Ελένη Χατζίδου είναι η γυναίκα της ζωής του; «Ήταν 100% κεραυνοβόλος έρωτας. Όταν την πρωτοείδα στο γυμναστήριο, είπα “Θεέ μου, τι γυναίκα είναι αυτή”. Είναι όπως στα κινητά που βάζεις το πορτρέτο και θολώνουν όλα πίσω και βλέπεις μόνο αυτόν τον άνθρωπο πεντακάθαρα. Τα υπόλοιπα είναι με πίξελ, ασήμαντα. Αυτό δεν ερμηνεύεται. Απλά το νιώθεις».

Advertisement

Εκείνη στην αρχή δίσταζε επειδή ήταν μικρότερος. Στο πρώτο τους ραντεβού, επειδή δεν είχε χρήματα, της πρότεινε να πάνε για περπάτημα στη Βουλιαγμένη. «Είχα μόλις 10-15 ευρώ στην τσέπη μου, το αμαξάκι μου τρακαρισμένο με χαλασμένο air condition. Μες στον μήνα ήμασταν πολύ ερωτευμένοι». Πώς της έκανε πρόταση γάμου και ποιο ήταν το μεγάλο του άγχος;

«Μόνο ότι ένιωθα πως μπορώ να αγαπήσω τόσο πολύ έναν άνθρωπο με είχε κάνει πολύ ευτυχισμένο» εξομολογείται ο Ετεοκλής Παύλου. «Δεν ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει οικογένεια. Η Ελένη μου το έβγαλε»

Ποιο είναι το μεγάλυτερο μάθημα που έχει πάρει από την κόρη του; «Να βλέπω τα πράγματα πιο σφαιρικά. Μου άνοιξε τους ορίζοντες».

Advertisement

Με την μοναχοκόρη του, Μελίτα.

Ο Ετεοκλής Παύλου πάντως σίγουρα είχε ήδη πολλά μαθήματα ζωής και στους δικούς του γονείς. «Το πιο σοβαρό ήταν το ατύχημα. Είχα μείνει 34 μέρες σε κώμα. Το μόνο που ξέρω να σου πω είναι ότι η μητέρα μου και ο αδελφός μου δεν κουνήθηκαν από την καρέκλα έξω από την εντατική. Δεν πήγαν ούτε στο σπίτι για μπάνιο. Ίσως να το βιώσαν πιο δύσκολα από ό,τι εγώ. Εγώ τα χρωστάω όλα στην οικογένειά μου».

«Είναι πολύ ανθρώπινο να σκέφτεσαι “γιατί σε μένα Θεέ μου”, “θέλω να πεθάνω”. Ένιωσα ανήμπορος, ένιωσα τόσο πόνο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που, όσο πιο γρήγορα σταματήσεις να τις κάνεις, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Με βοήθησαν τα βιβλία ψυχολογίας που ξεκίνησα να διαβάζω τότε.

Η αποκατάσταση μετά από έναν ακρωτηριασμό κοστίζει πολλές χιλιάδες- για την ακρίβεια εκαντοντάδες χιλιάδες- ευρώ για κάποιον που θέλει να πάει σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Εκείνος τι έκανε ακριβώς αφού δεν είχε την οικονομική δυνατότητα;

Advertisement

Ο Ετεοκλής Παύλου Κέντρο Προσθετικής και Ορθωτικής Αντικατάστασης του Κώστα Χρονόπουλου.

«Αν μου πατήσεις ένα κουμπί και μου σβήσεις τις αναμνήσεις, εγώ δικαιώθηκα»

«Είχα πει τότε του γιατρού, “μη μου λες ότι δεν είναι σημαντικό, πες μου ότι είναι κάτι δύσκολο, αλλά είναι στο χέρι σου να το κάνω το πρόβλημα αυτό να φαίνεται μικρό ή μεγάλο στη ζωή μου”. Πρέπει να ακούσεις γρήγορα την αλήθεια για να προσγειωθείς και να συνειδητοποιήσεις τι σε περιμένει.

Βλέπει ποτέ στον ύπνο του εκείνη τη νύχτα που του άλλαξε τη ζωή; «Και στον ξύπνιο μου. Θυμάμαι τα πάντα πεντακάθαρα. Μέχρι και τη γεύση που είχα στο στόμα μου από το αίμα». Πώς ένιωσε όταν είδε σε βίντεο τη μοιραία σκηνή που δέχτηκε τους πυροβολισμούς και έπεσε στο έδαφος σχεδόν νεκρός;.

Έχει καταφέρει να συγχωρήσει τον άνθρωπο που τον πυροβόλησε; Η αντίδρασή του Ετεοκλή Παύλου δεν είναι η αναμενόμενη…

Advertisement

Advertisement