Ο Ηρακλής ήταν επιβλητικός στον τρίτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και επικράτησε άνετα της Μυκόνου, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι:

Ο Ηρακλής μπήκε αρκετά δυνατά στο παρκέ και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα. Εξαιρετικός ήταν και ο Τσιακμάς (9π.) για τον Ηρακλή, με τον Έλληνα γκαρντ να ξεκινάει με 3/3 τρίποντα και να δίνει διψήφια διαφορά στην ομάδα του (16-6, 6′). Μάλιστα, οι «κυανόλευκοι» έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +16 μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σμιθ (30-14).

Στην δεύτερη περίοδο, η Μύκονος βελτίωσε την εικόνα της στην άμυνα, με τους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να βάζουν δυνατά τα χέρια τους στην μπάλα, έχοντας ως στόχο να παραμείνουν μέσα στο παιχνίδι. Ακόμα και έτσι όμως, ο Ηρακλής βρήκε λύσεις στο σκορ και κράτησε την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους μετά τις εύστοχες βολές του Τσιακμά (41-20, 16′).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς διατήρησαν το μεγάλο προβάδισμα που απέκτησαν από τα προηγούμενα δεκάλεπτα και έδειξαν την υπεροχή τους. Ο Ηρακλής ήταν ανώτερος και η Μύκονος δεν μπόρεσε να τον ανταγωνιστεί σε κανένα διάστημα της αναμέτρησης.

Την ίδια στιγμή, οι «κυανόλευκοι» είχαν πέντε παίκτες (Φουντεμπουργκ, Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Γουερ) με διψήφιο αριθμό πόντων, κέρδισαν 93-65 και πήραν μία δίκαιη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

Ηρακλής: (Ζόραν Λούκιτς) Φάντεμπεργκ 24, Στρονγκ 9, Ντάρκο-Κέλι 14, Σμιθ 17, Τσιακμάς 11, Μωραΐτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης

Μύκονος: (Βαγγέλης Ζιάγκος) Άπλμπι 7, Μουρ 19, Ρέι 10, Καββαδάς 2, Γερομιχαλός 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3, Χέσον 7, Μπριγκς 8