Η τεχνητή νοημοσύνη εφηύρε δύο νέα πιθανά αντιβιοτικά που θα μπορούσαν να εξοντώσουν την ανθεκτική στα φάρμακα γονόρροια και τον MRSA (Σταφυλόκκοκος Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη), αποκάλυψαν ερευνητές.

Τα φάρμακα σχεδιάστηκαν μέσω AI και κατάφεραν να εξοντώσουν τα υπερμικρόβια σε εργαστηριακές δοκιμές αλλά και σε δοκιμές σε ζώα, σύμφωνα με το BBC.

Οι δύο χημικές ουσίες χρειάζονται ακόμη χρόνια βελτίωσης και κλινικών δοκιμών προτού μπορέσουν να συνταγογραφηθούν. Αλλά η ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτό το εγχείρημα λέει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεκινήσει μια «δεύτερη χρυσή εποχή» στην ανακάλυψη αντιβιοτικών.

Τα αντιβιοτικά σκοτώνουν τα βακτήρια, αλλά οι λοιμώξεις που αντιστέκονται στη θεραπεία προκαλούν πλέον περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως.

Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών έχει βοηθήσει τα βακτήρια να εξελιχθούν ώστε να αποφεύγουν τις επιδράσεις των φαρμάκων και υπάρχει έλλειψη νέων αντιβιοτικών εδώ και δεκαετίες.

Οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάσουν χιλιάδες γνωστές χημικές ουσίες, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εκείνες που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν νέα αντιβιοτικά.

Τώρα, η ομάδα του MIT προχώρησε ένα βήμα παραπέρα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) για να σχεδιάσει αντιβιοτικά εξαρχής για τη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη γονόρροια και για τον δυνητικά θανατηφόρο MRSA (ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus).

Η μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell, εξέτασε 36 εκατομμύρια ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είτε δεν υπάρχουν είτε δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Οι επιστήμονες εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη δίνοντάς της τη χημική δομή γνωστών ενώσεων, μαζί με δεδομένα σχετικά με το εάν επιβραδύνουν την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών βακτηρίων.

Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει πώς τα βακτήρια επηρεάζονται από διαφορετικές μοριακές δομές, οι οποίες αποτελούνται από άτομα όπως άνθρακας, οξυγόνο, υδρογόνο και άζωτο.

Στη συνέχεια, δοκιμάστηκαν δύο προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό νέων αντιβιοτικών με τεχνητή νοημοσύνη. Η πρώτη εντόπισε ένα πολλά υποσχόμενο σημείο εκκίνησης αναζητώντας σε μια βιβλιοθήκη εκατομμυρίων χημικών θραυσμάτων, μεγέθους οκτώ έως 19 ατόμων, και κατασκευάζοντας από εκεί. Η δεύτερη έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη πλήρη ελευθερία κινήσεων από την αρχή.

Η διαδικασία σχεδιασμού απέκλεισε επίσης οτιδήποτε έμοιαζε πολύ με τα υπάρχοντα αντιβιοτικά. Προσπάθησε επίσης να φιλτράρει οτιδήποτε προβλεπόταν να είναι τοξικό για τον άνθρωπο.

Με τη διαδικασία αυτή οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν αντιβιοτικά για τη γονόρροια και το MRSA, έναν τύπο βακτηρίου που ζει ακίνδυνα στο δέρμα αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη εάν εισέλθει στο σώμα.

Τα κορυφαία αποτελέσματα δοκιμάστηκαν σε βακτήρια στο εργαστήριο και σε μολυσμένα ποντίκια, και έτσι προέκυψαν τα δύο νέα πιθανά φάρμακα.

Ωστόσο, δεν είναι έτοιμα για κλινικές δοκιμές και θα χρειαστούν βελτίωση – εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 1-2 δύο χρόνια εργασίας – προτού ξεκινήσει η μακρά διαδικασία δοκιμής τους σε ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι αυτή μπορεί να είναι μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία χωρίς καμία εγγύηση ότι τα πειραματικά φάρμακα θα συνταγογραφηθούν στους ασθενείς στο τέλος.

Πηγή: BBC

