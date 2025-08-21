Με ένα καλαίσθητο αλλά κάπως αμήχανο τρέιλερ, ανακοινώθηκε και επίσημα το πρωί της Πέμπτης η νέα ομάδα του Γιώργου Λιάγκα με τις προσθήκες της Γιώτας Κηπουρού, της Δέσποινας Καμπούρη και του Πάνου Κατσαρίδη. Το «Πρωινό» επιστρέφει στις 15 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται τώρα να αποφασιστεί αν θα ξεκινάει στις 9 ακριβώς ή και λίγο νωρίτερα, ώστε να χάσει το προβάδισμα που είχε πέρσι το Buongiorno της Φαίης Σκορδά.

Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει να ανεβάζει τις βουτιές του από του φουσκωτό του στο Ιόνιο και μάλιστα χτες το βράδυ συναντήθηκε με τον φίλο του, Αντώνη Ρέμο, στο διάσημο εστιατόριο της Τασίας Δενδρινού στο Φισκάρδο.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, που αναμένει τις αποφάσεις του ΑΝΤ1 για το τηλεοπτικό της μέλλον, έγινε γνωστό ότι η 23χρονη Κλαυδία δέχτηκε μια δελεαστική πρόταση να πλαισιώσει τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα στο NOX. Η απόφασή της θα πει πολλά για τον μουσικό δρόμο που επιθυμεί η ίδια να ακολουθήσει μετά το έντονο αποτύπωμα που άφησε με τη συμμετοχή της στη Eurovision.

Στις 4 Σεπτεμβρίου πάντως, η Κλαυδία θα συναντήσει τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη. Εκεί θα βρεθούν μεγάλα ονόματα του εγχώριου μουσικού στερεώματος, όπως η Ελένη Βιτάλη, ο Μπάμπης Στόκας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Γιώτα Νέγκα, η Μελίνα Κανά, αλλά και ο Θοδωρής Φέρρης, η Πέγκυ Ζήνα και ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Η εξωστρέφεια του Νίκου Κοκλώνη

Μετά από μήνες αποχής, ο Νίκος Κοκλώνης, που συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο, έχει επιστρέψει δυναμικά στο Instagram με καθημερινές αναρτήσεις που δείχνουν ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία γενικότερης επανεκκίνησης (ειδικά μετά τα μεγάλα μαθήματα ζωής που πήρε τη χρονιά που πέρασε) ενώ αναμένονται οι αποφάσεις για το μέλλον του J2US που αλλάζει τηλεοπτική στέγη. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γραφτεί, λέγεται τώρα ότι ο Alpha δεν απέρριψε το μουσικό show, ζήτησε όμως να γίνει με πολύ λιγότερα χρήματα, κάτι που δεν ήθελε ο 42χρονος παρουσιαστής, παραγωγός και κάτοχος των δικαιωμάτων του δημοφιλούς format.

Αυτή τη στιγμή πάντως το κύριο μέλημα όλων είναι να πάει καλά η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου που ενισχύεται σημαντικά μιας και ο ανταγωνισμός μεγαλώνει στην πρωινή ζώνη, με τον ΑΝΤ1 να βάζει απέναντί της την Ελένη Τσολάκη και το Open το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου από τις 20 Σεπτεμβρίου.