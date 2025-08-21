Επιτέλους να τηρείται ο κανονισμός στις διάρκειες παρεμβάσεων των ομιλούντων, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την θεσμική τους ιδιότητα. Οι διαφωνούντες, ας πάρουν ως παράδειγμα το ότι επιβάλλεται και εφαρμόζεται αυστηρά στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ίδιο και σε πολλά κοινοβουλευτικά σώματα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν η απόφαση είχε ως αφορμή τις ατέρμονες παρεμβάσεις, πέρα κάθε λογικής, της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αλλά αν αυτό πράγματι είναι η αφετηρία της απόφασης Κακλαμάνη, τότε η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είναι άξια συγχαρητηρίων που κατάφερε να πείσει να εφαρμοστεί το σωστό. Και ας την λένε απείθαρχη και ακριβίστρια.

Η απόφαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να βάλει κόφτη στο μικρόφωνο , σε όσες/όσους Υπουργούς και Βουλευτές, υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας, είναι ό,τι πιο σωστό θα μπορούσε να γίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς πολλές/οι μετατρέπουν το βήμα με τα τρία μικρόφωνα και τις κάμερες απέναντι, σε προσωπικό τηλεοπτικό σόου.

Μπράβο στον Προέδρο της Βουλής για την απόφαση και συγχαρητήρια στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που υπέδειξε το σωστό

