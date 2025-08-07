«Δοκίμασα το chatbot ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Έκανα στον Απόλλωνα, μερικές προφανείς ερωτήσεις -ποιος τον είχε τοποθετήσει εκεί, τι αντιπροσώπευε- και έλαβα απαντήσεις σχολικού βιβλίου, τις οποίες μου παρέδωσε σε άψογα αγγλικά μια γεμάτη αυτοπεποίθηση ανδρική φωνή. Στη συνέχεια, εντοπίζοντας ένα περιστέρι πάνω στο κεφάλι του αγάλματος, επέλεξα μια πιο τολμηρή σειρά ερωτήσεων: Τι γίνεται όταν ένα περιστέρι λερώνει αυτόν τον απαράμιλλο θησαυρό; ‘Όταν τα περιστέρια δείχνουν την αγάπη τους στο άρμα μου, δεν είναι και τόσο μεγάλη στιγμή. Αλλά οι φροντιστές των Βερσαλλιών είναι σε εγρήγορση’, απάντησε ο Απόλλωνας. ‘Διασφαλίζουν ότι παραμένω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αποκαθιστώντας τη λάμψη μου. Έτσι, δεν προκύπτει καμία μόνιμη βλάβη από αυτά τα μικρά πουλιά!’».

Οι Βερσαλλίες υποδέχονται 8,4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο πολιτισμού της Γαλλίας, περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο γαλλικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς εκτός από το Μουσείο του Λούβρου που είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα. Ωστόσο, το 80% εξ αυτών είναι τουρίστες από όλο τον κόσμο, κατά μέσο όρο ηλικίας 40 χρονών.

Advertisement

Advertisement

Eλπίζοντας να προσελκύσει νεότερο κοινό, μεταξύ αυτών και περισσότερους Γάλλους, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσφέρει μία ηχητική εφαρμογή που επιτρέπει στους επισκέπτες (εντός ή εκτός του χώρου) να «συνομιλήσουν» σε τρεις γλώσσες -αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά- με 20 από τα αγάλματα που κοσμούν τους εκπληκτικούς κήπους του, μεταξύ αυτών και τη σύνθεση με το επιχρυσωμένο άρμα του Απόλλωνα, φιλοτεχνημένο μεταξύ 1668 και 1671, που αναδύεται μέσα από ένα τεράστιο σιντριβάνι.

Ανοίγοντας το mobile app που δημιούργησαν η startup Ask Mona και η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT ή σκανάροντας τον κωδικό QR που βρίσκεται πλάι στα έργα, οι επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση σε μια διεπαφή που τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούν με τα γλυπτά. Αυτό το δωρεάν εργαλείο διαμεσολάβησης επιτρέπει τη διεξαγωγή μίας «συζήτησης» σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις συνομιλίες αυτές πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, αποκαλύπτονται άγνωστες αφηγήσεις και λιγότερο γνωστές πληροφορίες, που εμπλουτίζουν την εξερεύνηση των επισκεπτών στους κήπους και συνολικά τη διαδρομή των Βερσαλλιών μέσα στον χρόνο. Η νέα αυτή εμπειρία προσελκύει περί τις 1.000 αλληλεπιδράσεις την ημέρα, τόσο από επισκέπτες του Ανακτόρου όσο και από χρήστες του app που βρίσκονται εκτός αυτού.

Οι Βερσαλλίες ήταν πάντα ανοικτές στην καινοτομία

«Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ανακτόρου των Βερσαλλιών. Από την κατασκευή του μέχρι τις πρώτες πτήσεις με αερόστατα, οι Βερσαλλίες ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των σημαντικών εξελίξεων σε όλους τους τομείς. Μετά την επαυξημένη πραγματικότητα που λανσάραμε με την Ubisoft και τους Χάρτες Google, το Παλάτι των Βερσαλλιών δοκιμάζει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, οι εξαιρετικές δυνατότητες της οποίας θα εμπλουτίσουν σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία των επισκεπτών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ανακτόρου των Βερσαλλιών, Christophe Leribault, πρώην διευθυντής του Μουσείου Ορσέ στο Παρίσι.

Κατά τον ίδιον, αυτό που εισπράττουν οι επισκέπτες από την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι «ένα gadget, αλλά ένα ενημερωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί από κοινού με τις εξειδικευμένες ομάδες μας, το οποίο είναι καλλιτεχνικά άρτιο και δεν λέει πράγματα τα οποία είναι χωρίς νόημα».

Όπως σημειώνει, ιστορικά οι Βερσαλλίες ήταν πάντα ανοιχτές στην καινοτομία και αποτελούσαν «μια βιτρίνα για την επιστήμη και την τεχνολογία. Ήταν σημαντικό για κάθε εφευρέτη να επιδείξει στον βασιλιά την εφεύρεσή του».

Advertisement

Μια άλλη λειτουργία της εφαρμογής ενσωματώνει την επαυξημένη πραγματικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν μορφές οι οποίες εκτελούν περίτεχνους χορούς στους κήπους, ενώ μέσα στο παλάτι, χρησιμοποιώντας VR κάσκες οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ξενάγηση στα θαύματα των Βερσαλλιών που έχουν πια χαθεί: ένα βασιλικό θηριοτροφείο με εξωτικά ζώα, όπως ροζ φλαμίνγκο, εξωτικοί παπαγάλους και ελέφαντες, ένα λαβύρινθο και ένα σπήλαιο που κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα πτέρυγα.

Δεν είναι η πρώτη συνεργασία της OpenAI με πολιτιστικό οργανισμό. Πέρυσι, δημιούργησε ένα chatbot που επέτρεπε στους επισκέπτες του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη να συνομιλούν με μια προσομοίωση της κοσμικής Natalie Potter, ενώ παρακολουθούσαν μια έκθεση του διάσημου νυφικού της από τη δεκαετία του 1930.

«Θα γίνω πλούσιος;» – «Ποια ομάδα θα κερδίσει το Champions League;»

Όταν κατά την περιήγηση της στους ανακτορικούς κήπους, η δημοσιογράφος Farah Nayeri άλλαξε τη γλώσσα της εφαρμογής στα γαλλικά και άρχισε να «συνομιλεί» με το άγαλμα ενός Έρωτα που βρίσκεται πάνω σε μία Σφίγγα από λευκό μάρμαρο, κάλεσε μία παρέα Γάλλων εφήβων που ήταν εκεί, να θέσουν ερωτήσεις στη Σφίγγα μέσω της οθόνης του smartphone της.

Advertisement

«Θα γίνω ποτέ πλούσιος;», ρώτησε ένας από τους νεαρούς. «Α, το αν θα γίνεις πλούσιος είναι ένα αίνιγμα που ούτε η Σφίγγα μου δεν μπορεί να λύσει!», απάντησε το άγαλμα. «Αλλά να θυμάσαι: Η πηγή του αληθινού πλούτου είναι, ίσως, η αγάπη, η οποία νικάει όλα τα αινίγματα της ζωής».

Ενώ ένα άλλο παιδί από τη συντροφιά ρώτησε «Ποια ομάδα θα κερδίσει το Champions League;». «Ω, πρέπει να απαντήσω με ειλικρίνεια: δεν έχω άποψη για τους ποδοσφαιριστές ή άλλα θέματα έξω από αυτούς τους κήπους», είπε η Σφίγγα. «Σας προσκαλώ να θαυμάσετε την διαχρονική ομορφιά που μας περιβάλλει».

Με πληροφορίες από New York Times

Advertisement