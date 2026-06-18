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Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε το βράδυ τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παλάτι των Βερσαλλιών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν υποδέχθηκε προσωπικά τον Αμερικανό ομόλογό του μόλις εκείνος αποβιβάστηκε από τη λιμουζίνα του. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους του ανακτόρου, όπως η περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πριν καθίσουν για δείπνο.

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Walking the same halls as the Sun King.



Versailles is magnificent! pic.twitter.com/F4fZzYjwhs — Today in History (@TodayinHistory) June 18, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μακρόν επέλεξε έναν πιο χαλαρό και φιλικό τόνο, επιχειρώντας να δημιουργήσει θερμό κλίμα. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε τον πολυτελή διάκοσμο των Βερσαλλιών, λέγοντας με νόημα προς τον Τραμπ: «Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την πρόσκληση του Γάλλου προέδρου να δειπνήσουν στις Βερσαλλίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως το «βαρύ πυροβολικό» σε ό,τι αφορά τη μεγαλοπρέπεια του ανακτόρου του Λουδοβίκου ΙΔ΄.

Στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει: «Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες». Συνέχισε λέγοντας: «Οι Βερσαλλίες δεν είναι απλώς επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ». Ο Τραμπ είναι γνωστός για την προτίμησή του στον χρυσό διάκοσμο, στοιχείο που, μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025, έχει ενσωματώσει εκτενώς και στους χώρους του Λευκού Οίκου.

🚨 NOW: President Trump poses for a photo with French President Emmanuel Macron and Brigitte Macron at Versailles before a dinner event



🇺🇸🇫🇷 pic.twitter.com/AzD4ki5FA9 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 17, 2026

📸 Accueilli par Emmanuel Macron et son épouse, Donald Trump est arrivé au château de Versailles pour la visite d’une exposition consacrée aux 250 ans d’indépendance des USA et un dîner. pic.twitter.com/uF3BMIKJ2I Advertisement June 17, 2026

Στη Γαλλία, πάντως, η αντιπολίτευση εκτιμά ότι ο Μακρόν επέλεξε να διοργανώσει το δείπνο στην ιστορική κατοικία του «Βασιλιά Ήλιου» με στόχο να προσεγγίσει τον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για την προτίμησή του σε λαμπερές και πολυτελείς εκδηλώσεις.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μια επίδειξη πολυτέλειας ή ένα γκαλά, αλλά για ένα επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία είχε συμβάλει ιστορικά σε αυτή τη διαδικασία.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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Με πληροφορίες από CNN.com