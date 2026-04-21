Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το νέο τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο, «Drop Dead», το οποίο γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Παλάτι των Βερσαλλιών, σε σκηνοθεσία της φωτογράφου Πέτρα Κόλινς.

Αν και το ιστορικό παλάτι έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πλήθος κινηματογραφικών και άλλων παραγωγών, εκπρόσωπος των Βερσαλλιών επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που γυρίζεται μουσικό βίντεο μέσα στα βασιλικά διαμερίσματα. Όπως εξήγησε, η σχετική άδεια δόθηκε «με στόχο να εμπνεύσει το νεανικό κοινό σε όλο τον κόσμο να επισκεφθεί τις Βερσαλλίες και να τις δει ως έναν τόπο ομορφιάς και αγάπης».

Η Ροντρίγκο συνεργάζεται ξανά με την Κόλινς, καθώς πριν από πέντε χρόνια η τελευταία είχε σκηνοθετήσει και το βίντεο για τη μεγάλη επιτυχία «good 4 u». Οι δυο τους φαίνεται να ταιριάζουν δημιουργικά, καθώς μοιράζονται μια αισθητική που αναδεικνύει τη γυναικεία ματιά.

Το νέο βίντεο της 23χρονης ποπ σταρ ξεκινά με σκηνές όπου η ίδια χορεύει σε ένα γεμάτο, πολύχρωμα φωτισμένο μπαρ, τραγουδώντας για ένα ραντεβού που θα ήθελε να μην τελειώσει ποτέ. Ξαφνικά, ανοιγοκλείνει τα μάτια της και η ατμόσφαιρα αλλάζει. «Ένα βράδυ βαριόμουν στο κρεβάτι και σε έψαχνα στο ίντερνετ», τραγουδά, φορώντας ενσύρματα ακουστικά. Η κάμερα απομακρύνεται, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται ξαπλωμένη μέσα στους πολυτελείς χώρους των Βερσαλλιών, ντυμένη με ένα ρομαντικό, φουσκωτό φόρεμα σε στυλ ροκοκό.

«Μοιάζεις με άγγελο στους τοίχους των Βερσαλλιών», τραγουδά στο ρεφρέν, ενώ γίνεται σαφές ότι βρίσκεται στον προθάλαμο Grand Couvert της βασίλισσας. Πίσω της δεσπόζει η εντυπωσιακή ταπισερί του Γάλλου ζωγράφου Πιερ Μινιάρ, «Apollo and the Muses on Mount Parnassus» (περ. 1687). Στον χώρο αυτό, η βασιλική οικογένεια συνήθιζε να δειπνεί δημόσια, ενώ υπήρχε ακόμη και σκηνή, καθώς –σύμφωνα με τις Βερσαλλίες– η Μαρία Αντουανέτα απαιτούσε να ακούγεται μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια των γευμάτων.

Στη συνέχεια, η Ροντρίγκο τρέχει και χορεύει στους χώρους του παλατιού, τραγουδώντας για τον έρωτά της, περνώντας από ιστορικές αίθουσες των Ανακτόρων. Σε μία από τις σκηνές, δύο κοπέλες ενώνονται μαζί της σε ένα δυναμικό jam session με ηλεκτρικές κιθάρες μέσα στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας, το οποίο διατηρεί ακόμη τη διακόσμηση της Μαρίας Αντουανέτα.

Το νέο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο με τίτλο, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από artnet