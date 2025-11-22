Το πανό που προκάλεσε αντιδράσεις στον αγώνα της Παρτίζαν με την Φενερμπαχτσέ

Σέρβοι οπαδοί σήκωσαν χθες το βράδυ (21/11) ένα πανό στον αγώνα της Παρτίζαν με την Φενερμπαχτσέ για την 12η αγωνιστική της Euroleague, όπου απεικονίζεται ο θάνατος του σουλτάνου Μουράτ Α’ από τον Σέρβο ιππότη, Μίλος Όμπιλιτς, στην μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389.

Η εν λόγω απόφαση των οπαδών της Παρτίζαν έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στην γειτονική μας χώρα και οι οπαδοί της Φενερμπαχτσέ «προειδοποιούν» τους Σέρβους ενόψει του εντός έδρας αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τσεμ Τσιριτσί, μέλος της διοίκησης του τουρκικού συλλόγου, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της ομάδας του για το συγκεκριμένο γεγονός, που έλαβε χώρα λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

«Αυτό το κορεό υπήρχε ήδη όταν προπονούμασταν στο γήπεδο. Καταθέσαμε τις απαραίτητες καταγγελίες στις αρχές, αλλά επέτρεψαν την προβολή του. Μετά τον αγώνα, μιλήσαμε επίσης με τους υπεύθυνους και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα.

Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά στον επαναληπτικό αγώνα».

Όσον αφορά το παιχνίδι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε εύκολα της Παρτίζαν στο Βελιγράδι με σκορ 87-99, με πέντε παίκτες της να είναι διψήφιοι, ενώ σε μεγάλη μέρα ήταν ο πρώην «ερυθρόλευκος» Μπάλντγουιν, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Με αυτή τη νίκη, η Φενέρ ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας της Euroleague, ενώ η Παρτίζαν είναι 18η με ρεκόρ 4-8.