Η νέα εικαστική δημιουργία του Κώστα Τσόκλη με τίτλο «ΔΕΟΣ 2025» εγκαινιάστηκε στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο – Βιβλιοθήκη και Τυπογραφείο της Βουλής από το Μουσείο Τσόκλη.

Οπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, στην ωριμότητα των 95 του χρόνων, ο Τσόκλης εξακολουθεί να δημιουργεί με το πάθος ενός πρωτοπόρου, προτείνοντας ένα έργο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη τεχνολογία. Το έργο αποτελεί επιπλέον, το μεγαλύτερο σε μέγεθος, φορητό πίνακα ζωγραφικής (14μ ύψος Χ 17μ πλάτος) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, αποτελούμενο από 90 επί μέρους αυτόνομους πίνακες.

Το Καπνεργοστάσιο, εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο του Μεσοπολέμου, στεγάζει σήμερα υπηρεσίες και πολιτιστικές δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, και έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό τόπο σύγχρονου διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, την ιστορία και την κοινωνία.

Στους χώρους αυτούς, ο Τσόκλης φέρνει ένα έργο βαθιά υπαρξιακό και φιλοσοφικό. Ο ίδιος σημειώνει:

Ο καλλιτέχνης μπροστά από το έργο του σε εικόνα που «μαρτυρά» τις διαστάσεις ανθρώπου και έργου

«Αυτό το έργο φτιάχτηκε για να εκφράσει θαυμασμό και αγωνία. Και ήθελα να είναι ένα παράλληλο Σύμπαν. Όχι καθ’ ομοίωση του υπάρχοντος, αλλά εμπνευσμένο από το ήδη υπάρχον. Θαυμασμός μπροστά στις άπειρες δυνατότητες της Φύσης και φόβος για πιθανά λάθη, για λανθασμένες συσχετίσεις και εντολές του ανθρώπου. Είναι επίσης μια μαρτυρία παραδοχής της ανάγκης μιας νέας πραγματικότητας — μιας νέας άγνοιας, συνεπώς μιας νέας προσπάθειας μάθησης. Αυτές οι ακαθόριστες και ατελείς φόρμες που βλέπετε είναι για εμένα μια νέα ανάγνωση του Σύμπαντος, το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση της εκάστοτε νέας μορφής του».

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του ΔΕΟΣ 2025 στον χώρο του Καπνεργοστασίου

Ν. Κακλαμάνης για “ΔΕΟΣ 2025”: «Θεόρατο εικαστικό έργο για τα ελληνικά δεδομένα, ο σπουδαίος Κώστας Τσόκλης δεν σταματά να μας ξαφνιάζει»

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε το έργο ως «ένα από τα πιο επιβλητικά δημιουργήματα» του σπουδαίου καλλιτέχνη τονίζοντας πως μέσα από τον τίτλο του «προδίδει αφενός την αίσθηση που προκαλεί και αφετέρου το πολυδιάστατο, δημιουργικό συνεχές του εικαστικού που εκτείνεται έως τις μέρες μας».

«Το “ΔΕΟΣ 2025” είναι ένα θεόρατο για τα ελληνικά δεδομένα, φορητό εικαστικό σύμπαν 222 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενο από 90 αυτοτελή τελάρα σε εννέα σειρές» το οποίο, όπως σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης: «προκαλεί κυριολεκτικά δέος» καθώς ξαφνιάζει τον θεατή και ταυτόχρονα «τον καλεί να στοχαστεί πάνω στη σχέση της Τέχνης με την Τεχνολογία, την ουσία και το μέλλον».

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε τη μακρόχρονη και αδιάκοπη δημιουργική πορεία του Κ. Τσόκλη, επισημαίνοντας ότι «70 χρόνια στην Τέχνη και 95 χρόνια στη ζωή διαψεύδουν κάθε στερεότυπο που θα μπορούσε να τον κατατάξει στους “κουρασμένους” αναγνωρισμένους καλλιτέχνες». «Ο ίδιος», όπως είπε «παραμένει ένα περίεργο, υπερκινητικό παιδί που δεν σταματά να ρωτά και να αμφισβητεί – άλλες φορές τα καθιερωμένα και άλλες τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό ακριβώς είναι το φίλτρο της απόλυτα προσωπικής, καλλιτεχνικής του νεότητας».

Ο Ν. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι το έργο “ΔΕΟΣ 2025” ξετυλίγει ένα μωσαϊκό ζωής, πάθους και διαρκούς δημιουργικής αναζήτησης «μπροστά στο οποίο ο καθένας μπορεί να αγκαλιάσει τις δικές του απορίες και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο σημαντικό». Κλείνοντας, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον καλλιτέχνη «για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του», τους συνεργάτες του “Μουσείου Τσόκλη” στην Τήνο, καθώς και τους ανθρώπους του Καπνεργοστασίου που όπως χαρακτηριστικά είπε «συνεισφέρουν καθημερινά στη δημιουργία μικρών και μεγάλων θαυμάτων στον πνευματικό χώρο της Βουλής».

Κατά την παρουσίαση του δημιουργήματος ο Κώστας Τσόκλης τόνισε ότι «η τέχνη υπάρχει παντού γύρω μας: στα γυαλιά, στα ρούχα και στα παπούτσια που φοράμε, στα χτενισμένα μαλλιά μας, αλλά και στους τοίχους και τα παράθυρα που μας περιβάλλουν, σε καθετί που έχει δημιουργηθεί ή σχεδιαστεί από τον άνθρωπο». Και εξήγησε πως ο ρόλος της τέχνης είναι να «κλέβει» από τη φύση προκειμένου να αναδείξει τον άνθρωπο, υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς την τέχνη ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει, ενώ χωρίς τη φύση, ίσως και να μπορούσε».

Από τις παράλληλες δράσεις της εικαστικής παρουσίασης

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου από την πολιτική, καλλιτεχνική και πνευματική κοινότητα της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το «ΔΕΟΣ 2025» θα εκτίθεται καθημερινά στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο έως και τις 11 Ιανουαρίου 2026.

tsoclismuseum.gr

