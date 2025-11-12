Όταν ο Kερκ Χάμετ των Metallica αγόρασε τον πίνακα «Κόναν ο Κατακτητής (Berserker)» του Φρανκ Φραζέτα για 1 εκατομμύριο δολάρια το 2009, θεωρήθηκε μια τολμηρή επένδυση στη… δύναμη της ζωγραφικής φαντασίας. Πλέον, ο κιθαρίστας από το Σαν Φρανσίσκο είναι έτοιμος να δει την επένδυσή του να αποφέρει καρπούς.

Ο πίνακας του 1967 — μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην εικονογράφηση φαντασίας αλλά και των κόμικς — θα είναι το κεντρικό έργο της δημοπρασίας Heritage Auctions’ στις 9 με 10 Δεκεμβρίου με αρχική τιμή πώλησης τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Να σημειωθεί πως τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα άλλο περίφημο έργο του Φραζέτα, του “Νονού” της Τέχνης φαντασίας, το «Ανθρωπος- Πίθηκος (Κόναν ο Βάρβαρος), έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς πωλήθηκε έναντι 13,5 εκατ. δολαρίων.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Heritage, Τζόι Μανταλένα δήλωσε. « O Φραζέτα με τον Berserker, μετέτρεψε τον Κόναν από έναν ήρωα pulp σε μια στοιχειώδη δύναμη». Ζωγραφισμένο για την έκδοση Lancer σε χαρτόδετο βιβλίο του «Κόναν ο Κατακτητής», το έργο απεικονίζει τον ξακουστό μυώδη Κιμμέριο ήρωα στο κέντρο μιας δίνης, με το σπαθί υψωμένο, σαν να διοχετεύει τον ίδιο τον κεραυνό. Οι εικόνες του Φραζέτα επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό έβλεπε τον θρυλικό ήρωα του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ και συνέβαλαν στην αναβάθμιση της pulp εικονογράφησης σε μια μορφή καλής τέχνης».

Ο Χάμετ, ενθουσιώδης συλλέκτης αναμνηστικών αντικειμένων τρόμου και φαντασίας, αγόρασε τον πίνακα απευθείας από τον Φραζέτα ο οποίος απεβίωσε το 2010. Αργότερα εμφανίστηκε στο βιβλίο του «Too Much Horror Business» του 2012 και στην έκθεση του Peabody Essex Museum «It’s Alive! Classic Horror and Sci-Fi Art from the Kirk Hammett Collection» του 2017.

Πολύ πριν η τέχνη φαντασίας γίνει αποδεκτή στα μουσεία, ο Φραζέτα γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ της λαϊκής κουλτούρας και της υψηλής τέχνης, με το έργο του να επηρεάζει τα πάντα, από τα κόμικς μέχρι τις ταινίες του Χόλιγουντ.

Οι εικόνες του ενέπνευσαν γενιές καλλιτεχνών και ακόμη και την ίδια την εμφάνιση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στον ρόλο του Κόναν του Βάρβαρου στην ομώνυμη ταινία του 1982.

