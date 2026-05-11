Οι Metallica αποχαιρέτησαν την Αθήνα με ένα θερμό μήνυμα προς το ελληνικό κοινό, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου.

Το θρυλικό συγκρότημα ευχαρίστησε τους χιλιάδες θαυμαστές που βρέθηκαν στο στάδιο, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η συναυλία σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης, καθώς περισσότεροι από 90.000 θεατές έδωσαν το «παρών».

Advertisement

Advertisement

Στην ανάρτησή τους έγραψαν: «Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη #MetallicaFamily στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!

Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδείας #M72 World Tour».

Η εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών, με το κοινό να δημιουργεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κατάμεστο στάδιο.