Ένα καλλιτεχνικό γεγονός που σπάει τα όρια ανάμεσα σε performance και έκθεση είναι το έργο «Μετά την τελευταία σελίδα» που μεταμορφώνει το Gallery Theater (Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, Κολωνάκι) σε μια ζωντανή γκαλερί, όπου τα σύνορα ανάμεσα στο θέατρο και την εικαστική τέχνη διαλύονται.

Ένα πρωτότυπο concept για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο χώρο που για δέκα χρόνια φιλοξενούσε την Evripides Art Gallery και παλαιότερα, το «Σπίτι της Κύπρου» — έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με τις τέχνες και τη δημιουργία.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε πολύ θετική. Ο αρχικός προγραμματισμός για έξι μόνο παραστάσεις άλλαξε καθώς όλες οι παραστάσεις έγιναν sold out. Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε τους συντελεστές στην προσθήκη τεσσάρων ακόμα παραστάσεων εκ των οποίων οι δύο τελευταίες θα πραγματοποιηθούν στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Γράφτηκε για το έργο

Οι θεατές δεν κάθονται· κινούνται ελεύθερα, ανάμεσα σε μορφές που πάλλονται στο ημίφως. Ξεναγούνται σε πέντε διαφορετικά δωμάτια της γκαλερί, όπου συναντούν πέντε μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας: τη Λάουρα, τον Άμλετ, την Κασσάνδρα, τη Νόρα και τον

Γκοντό. Πέντε αγάλματα, πέντε φαντάσματα που στοιχειώνουν τον χώρο και τον χρόνο. Αυτά τα σχεδόν ξεχασμένα έργα τέχνης ξυπνούν και αφηγούνται τη ζωή τους μετά το τέλος — μετά την τελευταία σελίδα.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία του Σταυριανού Κιναλόπουλου — ένα όνειρο που κατάφερε να πραγματοποιήσει μετά από χρόνια — και η παραγωγή της Ειρήνης Ευριπίδου, συνθέτουν μια εικαστική εμπειρία που ενώνει την τελετουργία του θεάτρου με τη σιωπηλή ποίηση

της γκαλερί. Οι ήρωες αποκτούν φωνή — και το κοινό γίνεται μάρτυρας του «μετά». Γιατί όταν τελειώνει η ιστορία, η ψυχή συνεχίζει να προσπαθεί να ανασάνει.

Τι λείπει, όμως, από τον καθένα για να ευτυχήσει; Και πόσο αντέχει η ψυχή μέσα στο κενό της ολοκλήρωσης; Το έργο μάς καλεί σε έναν ζωντανό διάλογο με τη μοίρα, την

αναμονή και τον πόνο — και ίσως, κάπου εκεί, αγγίζει το αιώνιο ερώτημα: πώς αποκτά κανείς την ευτυχία, την ολοκλήρωση; Μπορεί; Αντέχει; Και οι ήρωες — τα καταφέρνουν τελικά

Οι Ήρωες

Η Λάουρα («Ο Γυάλινος Κόσμος», Τενεσί Ουίλιαμς, 1944): Η εύθραυστη και συνεσταλμένη Λάουρα — ένα κορίτσι εγκλωβισμένο στη σκιά και τα όνειρα της μητέρας της, μια γυάλινη ψυχή που λαχταρά την επαφή, μα ταυτόχρονα φοβάται το φως γιατί γνωρίζει πως μπορεί να τη ραγίσει.

Ο Άμλετ («Άμλετ», Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 1602): Ο πρίγκιπας που επιβίωσε της εκδίκησης· αναρωτιέται αν

η ζωή του άξιζε τη θυσία.

Η Κασσάνδρα («Τρωάδες», Ευριπίδης, 415 π.Χ.): Προικισμένη με μαντεία, καταδικασμένη στη δυσπιστία. Αν γνωρίζεις το μέλλον, μπορείς να το αλλάξεις;

Η Νόρα («Κουκλόσπιτο», Χένρικ Ίψεν, 1879): Μετά τη φυγή, αναρωτιέται τι σημαίνει ελευθερία — και

ποιο είναι το τίμημά της.

Ο Γκοντό («Περιμένοντας τον Γκοντό», Σάμιουελ Μπέκετ, 1948): Ο αιώνια απών, που αυτή τη φορά εμφανίζεται — ή μήπως όχι;

Οι Ερμηνείες

Ειρήνη Ευριπίδου – Λάουρα

Πάνος Μπέκας – Άμλετ

Εύη Τσάφου – Κασσάνδρα



Χριστίνα Καλλία – Νόρα

Ευθύμιος Τόρης – Γκοντό



Πληροφορίες για την παράσταση

Μετά την τελευταία σελίδα

GalleryTheater: Ηρακλείτου10 & Σκουφά, Κολωνάκι

Παραγωγή: Ειρήνη Ευριπίδου

Συγγραφή-σκηνοθεσία: Σταυριανός Κιναλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαλίνα Κιναλοπούλου

Κουστούμια: Τζένη Τζιάλη

Σκηνικά: Μαρίσσα Πρίσκα



Για δύο ακόμα τελευταίες παραστάσεις Παρασκευή 21 και

Σάββατο 22 Νοέμβρη

Εισιτήρια

More .com – Public.gr

