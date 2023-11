Νέες ταινίες: Έρωτας και γαστρονομία, υπερηρωίδες της Marvel, The Royal Hotel από την Αυστραλία

©️ See Saw Films

Στη Φωτιά

The Royal Hotel

Ένα ψυχολογικό θρίλερ από την Αυστραλή Κίτι Γκριν, σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «The Assistant», μίας από τις πιο ενδιαφέρουσες νεανικές φωνές και με πρωταγωνίστριες τις Τζούλια Γκάρνερ («Ozark», «The Assistant») και Τζέσικα Χένγουικ («Game of Thrones», «A Knives Out Mystery: Glass Onion»).

The Marvels

Μια Μητέρα Εκδικείται

Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας

American Carnage

Ο Μικρός Νικόλας: Τι Περιμένουμε για να Είμαστε Ευτυχισμένοι

Arte Povera - The Documentary

Ο Φώτης Γεωργιάδης aka Beats Pliz εμπνεύστηκε και σκηνοθέτησε το «Arte Povera- The Documentary», ένα ντοκιμαντέρ που απαθανατίζει την διαδικασία δημιουργίας του ομώνυμου μουσικού άλμπουμ του. Η ταινία αποτελεί μία ενδοσκόπηση στη δημιουργία του πρώτου συμφωνικού ραπ άλμπουμ, ενός πρωτόγνωρου έργου, το οποίο παντρεύει τις συμφωνικές ορχήστρες και την κλασική μουσική, με την ραπ αισθητική και την τέχνη των δρόμων. Original κομμάτια συμφωνικής μουσικής, ηχογραφημένα σε τρία διαφορετικά στούντιο της Ευρώπης από ορχήστρες ανωτάτου επιπέδου, μετατρέπονται σε rap beats ενώ κάποιοι από τους δημοφιλέστερους rap artists στην Ελλάδα (μεταξύ των οποίων οι BLOODY HAWK, DANI GAMBINO, ΕΘΙΣΜΟΣ, HAWK, ΛΕΞ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ, ΣΑΝΤΑΜ, VLOSPA, WANG) ραπάρουν πάνω σε αυτά.Έχοντας μαζί του μία κάμερα, ο Beats Pliz απαθανατίζει την κάθε στιγμή, από την ηχογράφηση των συμφωνικών ορχηστρών, τις στιγμές παραγωγής των κομματιών μαζί με τους rap καλλιτέχνες καθώς και αρκετό behind the scenes υλικό.