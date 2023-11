Ντε Βίτο για Σβαρτσενέγκερ: «Θα έπρεπε να είχε γυρίσει το "Twins 2" αντί να γίνει κυβερνήτης»

Στη συνέντευξη μοιράστηκε επίσης ότι σχεδιάζει μαζί με τον Μπίλυ Κρίσταλ το σίκουελ του «Throw Momma From the Train» (Πέτα τη μαμά από το τρένο), το οποίο ονομάζεται προσωρινά «Throw Papa From the Train», επιστρέφοντας στους ρόλους τους ως Λάρι Ντόνερ και Όουεν Λιφτ. Η κωμωδία του 1987 σηματοδότησε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ντε Βίτο. Η νέα παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2024.