Ο Τζόνι Ντεπ με γκρίζα μαλλιά και γαλάζια μάτια: Η μεταμόρφωση στο «Day Drinker»

via Associated Press

Στην ταινία, που σηματοδοτεί την επιστροφή του στις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές μετά την πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ, συμπρωταγωνιστεί η Πενέλοπε Κρουζ, στην τέταρτη συνάντηση της στη μεγάλη οθόνη με τον Ντεπ, μετά τις ταινίες Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».