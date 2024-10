Ηρθε η ώρα για το comeback του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ; Με την Πενέλοπε Κρουζ η νέα ταινία του

Πρωταγωνίστησε στο γαλλικό δράμα εποχής της Μαϊγουέν «Jeanne du Barry», ενσαρκώνοντας τον βασιλιά Λουδοβίκο XV -που έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2023 στο Φεστιβάλ Καννών- και υπέγραψε τη σκηνοθεσία στην ανεξάρτητη παραγωγή «Modi: Three Days on the Wing of Madness» για τη ζωή του ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνι με τον Αλ Πατσίνο και τον Στίβεν Γκρέιχαμ, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και προβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.

Μαζί του η Πενέλοπε Κρουζ, στην τέταρτη συνεργασία τους μετά τις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».