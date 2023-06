Οι Helloween και το βιβλίο της ζωής μας

Οι Helloween μέσω της τέχνης τους (κυρίως δηλαδή μέσω της δυάδας-ογκόλιθο που λέγεται Keeper of the Seven Keys, αλλά και της πολύ πλούσιας υπόλοιπης δισκογραφίας τους) έκαναν “cool” δύσκολες έννοιες όπως η καλοσύνη, η αλληλεγγύη και η αισιοδοξία ως στάση ζωής, στάθηκαν αρωγός σε μία ιδιαίτερα προβληματική κοινωνικά δεκαετία όπως τα 90s (των οποίων οι δίσκοι τους προηγήθηκαν), δεκαετία κατά την οποία η παγκόσμια κοινότητα προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο νέο αφήγημα στο οποίο η αφθονία ως ιδανικό είχε καταρρεύσει πλήρως.