Οι σταρ της μουσικής που τρελαίνονται με τα «φάλτσα» του Τραμπ

MARK RALSTON via Getty Images

Από τους Rolling Stones και τους Aerosmith, μέχρι την Αντέλ, τους R.E.M, τον Έλτον Τζον και τον Μπρους Σπρίνγκστιν , οι σταρ της μουσικής δεν έχουν δείξει ιδιαίτερη συμπάθεια στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο πρόσφατο από μία μακρά σειρά «θερμών επεισοδίων» είναι η αντίδραση του Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith, ο οποίος ζήτησε -ξανά- από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσω νομικού εκπροσώπου να σταματήσει να παίζει τραγούδια των Aerosmith στις συγκεντρώσεις του. Αυτή τη φορά, αφορμή ήταν το τραγούδι «Livin’ on the Edge», που ακούστηκε σε συγκέντρωση του Τραμπ στο Τσάρλεστον, στη Δυτική Βιρτζίνια, εν όψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Είχε προηγηθεί, τρία χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, επιστολή με την οποία ο frontman των Aerosmith ζητούσε από τον Τραμπ να μην παίζει το «Dream On» σε συγκεντρώσεις ψηφοφόρων του. «Ο κ. Τραμπ δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι ο πελάτης μας έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της μουσικής του, και επιπλέον ότι στηρίζει την προεδρία Τραμπ. Ο κ. Τραμπ δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα, την εικόνα, τη φωνή του χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του» αναφέρουν στην επιστολή οι δικηγόροι του Τάιλερ, ενώ ο ίδιος ο Τάιλερ έγραψε στο twitter: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να χρησιμοποιεί τα τραγούδια μου χωρίς άδεια. Η μουσική μου έγινε για λόγους που δεν αφορούν πολιτικές εκστρατείες ή συγκεντρώσεις»... Πώς είχε αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη φορά που ο Τάιλερ έστειλε την επιστολή; «Παρότι έχω το νομικό δικαίωμα να χρησιμοποιώ το τραγούδι του Στίβεν Τάιλερ, μου ζήτησε να μην το κάνω. Έχω καλύτερο για να το αντικαταστήσω. Ο Στίβεν Τάιλερ κέρδισε μεγαλύτερη διαφήμιση από όση είχε κερδίσει εδώ και δέκα χρόνια. Όλα καλά, γι′ αυτόν!» είχε γράψει στο twitter κατά την προσφιλή του συνήθεια.

Jean-Paul Pelissier / Reuters

Απαγόρευση από τους Rolling Stones Οι Rolling Stones είχαν απαγορεύσει στον Τραμπ να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους στην προεκλογική του εκστρατεία. «Οι Rolling Stones ουδέποτε επέτρεψαν στην καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τραγούδια τους και απαίτησαν αυτό να σταματήσει αμέσως» εξηγούσε σε ανακοίνωσή του το συγκρότημα τον Μάιο του 2016. Το επιτελείο του Τραμπ έπαιζε στις συγκεντρώσεις τα τραγούδια «You Can’t Always Get What You Want» και «Start Me Up» και οι Rolling Stones έλαβαν τα μέτρα τους.

PA Archive/PA Images

Το «όχι» της Αντέλ Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε φαν της Βρετανίδας Αντέλ και χρησιμοποιούσε τραγούδια της στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του, μεταξύ των οποίων το «Rolling in the Deep» και το «Skyfall». Μέχρι που ο εκπρόσωπος της Αντελ δήλωσε στο BBC ότι η τραγουδίστρια δεν έχει δώσει άδεια να είναι τα τραγούδια της μέρος της πολιτικής καμπάνιας του Ρεπουμπλικανού. Είχαν προηγηθεί οι διαμαρτυρίες των φαν της μέσα από αναρτήσεις στα social media. Τον Νοέμβριο δε, του 2016, σε συναυλία της στο Μαϊάμι, η Αντέλ είχε δηλώσει τη στήριξη της στη Χίλαρι Κλίντον, η οποία ήταν παρούσα στο live της και γιόρταζε τα 69α γενέθλια της.

Stephen Chernin / Reuters

REM για Τραμπ: Είναι απλά ένας κλόουν Τον περασμένο Νοέμβριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Automatic for the people», ο Μάικ Μάιλς των REM -o οποίος έχει προ πολλού εκφράσει την αντιπάθεια του στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ με αναρτήσεις στο twitter- δήλωνε: «Δεν είναι μόνο η πολιτική του, δεν είναι μόνο η βλακεία του - είναι αυτό που έκανε και τι επιτρέπει να συμβεί και δεν θα τον συγχωρήσω γι′ αυτό και δεν θα σταματήσω να το συζητώ». Ενώ ο Μάικλ Στάιπ -που ήδη από το 2015 είχε δηλώσει ευθέως τόσο τη στήριξη του στον Μπαράκ Ομπάμα όσο και την αντίθεση του στις θέσεις του Τραμπ- είχε συνοψίσει την άποψη του ως εξής: «Νομίζω ότι του αποδίδεις υπερβολική αξία. Είναι απλά ένας bozo (κλόουν)». Τον Σεπτέμβριο του 2015, με επίσημη ανακοίνωση τους οι REM απαγόρευσαν στον Τραμπ να χρησιμοποιεί τη μουσική και τα τραγούδια τους. Το τραγούδι τους «It’s the End of the World as We Know It» είχε ακουστεί σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Scanpix Denmark / Reuters

Νιλ Γιανγκ: Θα προτιμούσα να με είχε ρωτήσει Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης που πραγματοποίησε στον ουρανοξύστη Τραμπ Τάουερ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, ο Τραμπ εμφανίστηκε υπό τους ήχους του «Rockin’ in the Free World», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Νιλ Γιανγκ. Ο Νιλ Γιάνγκ, μερικές ώρες αργότερα, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημείωνε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε άδεια να χρησιμοποιήσει το ‘Rockin In The Free World’ για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ». Η ανακοίνωση κατέληγε ως εξής: «Ο Νιλ Γιάνγκ, ο οποίος είναι Καναδός πολίτης, υποστηρίζει τον Μπέρνι Σάντερς για την προεδρία των ΗΠΑ». Τον Μάιο του 2016 ωστόσο, ο Νιλ Γιανγκ προχώρησε σε αναδίπλωση, δηλώνοντας ότι, δεν έχει τίποτα εναντίον του Τραμπ, απλά θα προτιμούσε να έχει ερωτηθεί, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαίωσε τη δήλωση του επιτελείου της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, η οποία είχε δηλώσει ότι είχε άδεια χρήσης από την American Society of Composers, Authors and Publishers.

Lucas Jackson / Reuters

Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε «απέναντι του» από την αρχή όλα τα big star της ροκ. Ο Έλτον Τζον, οι Queen και ο Τζορτζ Χάρισον, ακολουθώντας το παράδειγμα των Rolling Stones, είχαν διαμαρτυρηθεί με ανακοινώσεις τους για τη «σύνδεση» της μουσικής τους με την προεκλογική καμπάνια του επιχειρηματία.

Mario Anzuoni / Reuters