Όσκαρ 2019: Δέκα υποψηφιότητες για το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου

To « The Favourite », η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, σάρωσε κερδίζοντας 10 υποψηφιότητες Όσκαρ, στις βασικές κατηγορίες: Καλύτερη Ταινία, Β′ Γυναικείο για τις Έμμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις , Κοστούμια, Σκηνοθεσία, Α′ Γυναικείο για την Ολίβια Κόλμαν , Σενάριο, Σχεδιασμός Παραγωγής, Μοντάζ . Η υποψηφιότητα Καλύτερου Μοντάζ πηγαίνει στον Έλληνα συνεργάτη του Λάνθιμου, Γιώργο Μαυροψαρίδη.

Οι υποψηφιότητες:

Β′ Ανδρικός Ρόλος

Μαχέρσαλα Αλι, Green Book

Άνταμ Ντράιβε, BlacKkKlansman

Σαμ Έλιο, A Star Is Born

Ρίτσαρντ Ε Γκραντ, Can You Ever Forgive Me?

Σαμ Ρόκγουελ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Έιμι Άνταμς, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Μαρίνα ντε Ταβίρα, Roma

Ρετζίνα Κινγκ- If Beale Street Could Talk

Έμμα Στόουν, The Favourite

Ρέιτσελ Βάις, The Favourite

Κοστούμια

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins

Mary Queen of Scots

Μοντάζ

BlacKkKlansman: Η Παρείσφρηση

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Μουσική

The Black Panther

BlacKkKlansman: Η Παρείσφρηση

If Beale Streat Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Μικρού μήκους ταινία live-action

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Ηχητικό Μοντάζ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Μίξη Ήχου

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star is Born

Α′ Ανδρικός Ρόλος

Κριστιαν Μπειλ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Μπράντλει Κούπερ, A Star Is Born

Γουίλεμ Νταφοε, Στην Πύλη της Αιωνιότητας

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Βίγκο Μόρτενσεν, Green Book

Α′ Γυναικείος Ρόλος

Γιαλίτζα Απαρίσιο, Roma

Γκλέν Κλόουζ, The Wife

Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Μελίσα Μακάρθι, Can Your Ever Forgive Me?

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Οι Απίθανοι 2- Μπραντ Μπερντ

Το Νησί των Σκύλων-Γουες Άντερσον

Mirai-Μαμόρο Χοσόντα

Ραλφ εναντίον Ίντερνετ-Ριτς Μουρ και Φιλ Τζόνστον

Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν-Μπομπ Περσιτσέτι, Πίτερ Ράμσει

Σκηνοθεσία

BlacKkKlansman: Η Παρείσφρηση, Σπάικ Λι

Cold War, Παβέλ Παβλικόφσκι

The Favourite, Γιώργος Λάνθιμος

Roma, Αλφόνσο Κουαρόν

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία, Ανταμ ΜακΚέι

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Free Solo

Hale County This

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

Ξενόγλωσση Ταινία

Capernaum- Λίβανος

Cold War- Πολωνία

Never Look Away- Γερμανία

Roma- Μεξικό

Shoplifters- Ιαπωνία

Καλύτερη Φωτογραφία

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

Ειδικά Εφέ

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman: Η Παρείσφρηση

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Πρωτότυπο Σενάριο

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Τραγούδι

«All the Stars», «Black Panther»

«I’ll Fight», «RBG»

«The Place Where Lost Things Go», «Mary Poppins Returns»

«Shallow», «A Star Is Born»

«The Ballad of Buster Scruggs»

Σχεδιασμός Παραγωγής

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Καλύτερη Ταινία

Black Panther

BlacKkKlansman: Η Παρείσφρηση

Boheman Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Η 91η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου και θα προβληθεί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.