Οσκαρ 2020: Αριθμός - ρεκόρ διεθνών ταινιών που διεκδικούν υποψηφιότητα

Οι συμμετοχές για υποψηφιότητα Οσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας στην τελετή του 2020 θα προέλθουν από συνολικά 93 χώρες, έναν αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Το 2018, οι συμμετοχές ήταν 87, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός μετά τον φετινό ήταν το 2017 με 92. Οι Γκάνα, Νιγηρία και το Ουζμπεκιστάν στέλνουν για πρώτη φορά ταινία της χώρας τους στα Οσκαρ, όμως η Ουγκάντα αποκλείστηκε καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Η Κίνα και η Σενεγάλη υπέβαλαν τις προτάσεις τους την 1η Οκτωβρίου, ημέρα λήξης της προθεσμίας. Η συμμετοχή της Ελλάδας είναι η ταινία «Οταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες» της Μαριάννας Οικονόμου. Τον Απρίλιο, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την αλλαγή ονόματος της κατηγορίας από Καλύτερη Ξενόγλωσση σε Διεθνής Ταινία μεγάλου μήκους. Οι συμπρόεδροι της επιτροπής των Διεθνών Ταινιών σχολίασαν ότι αυτή η ονομασία αντιπροσωπεύει καλύτερα την κατηγορία και αντικατοπτρίζει τη θετική πλευρά της τέχνης του κινηματογράφου. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε η κατηγορία να περιλαμβάνει αντί για εννέα, 10 ταινίες. Διαβάστε επίσης «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες»: Η ταινία που θα στείλει η Ελλάδα στα Όσκαρ Η λίστα με τις ταινίες που διεκδικούν υποψηφιότητα: Αλβανία - «The Delegation», σκηνοθεσία: Bujar Alimani

Αλγερία - «Papicha», σκηνοθεσία: Mounia Meddour

Αργεντινή - «Heroic Losers», σκηνοθεσά: Sebastián Borensztein

Αρμενία- «Lengthy Night», σκηνοθεσία: Edgar Baghdasaryan

Αυστραλία- «Buoyancy», σκηνοθεσία: Rodd Rathjen

Αυστρία- «Joy», σκηνοθεσία: Sudabeh Mortezai

Αίγυπτος- «Poisonous Roses», σκηνοθεσία: Ahmed Fawzi Saleh

Αιθιοπία- «Running against the Wind», σκηνοθεσία: Jan Philipp Weyl

Μπανγκλαντές- «Alpha», σκηνοθεσία: Nasiruddin Yousuff

Λευκορωσία- «Debut», σκηνοθεσία: Anastasiya Miroshnichenko

Βέλγιο- «Our Mothers», σκηνοθεσία: César Díaz

Βολιβία- «I Miss You», σκηνοθεσία: Rodrigo Bellott

Βοσνία Ερζεγοβίνη - «The Son», σκηνοθεσία: Ines Tanovic

Βραζιλία- «Invisible Life», σκηνοθεσία: Karim Aïnouz

Βουλγαρία- «Ága», σκηνοθεσία: Milko Lazarov

Καμπότζη - «In the Life of Music», σκηνοθεσία: Caylee So, Sok Visal

Καναδάς- «Antigone», σκηνοθεσία: Sophie Deraspe

Χιλή- «Spider», σκηνοθεσία: Andrés Wood

Κίνα - «Ne Zha», σκηνοθεσία: Yu Yang

Κολομβία - «Monos», σκηνοθεσία: Alejandro Landes

Κόστα Ρίκα- «The Awakening of the Ants», σκηνοθεσία: Antonella Sudasassi Furniss

Κροατία- «Mali», σκηνοθεσία: Antonio Nuic

Κούβα- «A Translator», σκηνοθεσία: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso,

Τσεχία- «The Painted Bird», σκηνοθεσία: Václav Marhoul

Δανία- «Queen of Hearts» May el-Toukhy

Δομινικανή Δημοκρατία- «The Projectionist», σκηνοθεσία: José María Cabral,

Εκουαδόρ - «The Longest Night», σκηνοθεσία: Gabriela Calvache

Εσθονία- «Truth and Justice», σκηνοθεσία: Tanel Toom, director;

Φινλανδία- «Stupid Young Heart», σκηνοθεσία: Selma Vilhunen,

Γεωργία- «Shindisi», σκηνοθεσία: Dimitri Tsintsadze

Γερμανία- «System Crasher», σκηνοθεσία: Nora Fingscheidt

Γκάνα - «Azali», σκηνοθεσία: Kwabena Gyansah

Ελλάδα- «When Tomatoes Met Wagner», σκηνοθεσία: Μαριάννα Οικονόμου

Ονδούρα- «Blood, Passion, and Coffee», σκηνοθεσία: Carlos Membreño,

Χονγκ Κονγκ- «The White Storm 2 Drug Lords», σκηνοθεσία: Herman Yau,

Ουγγαρία- «Those Who Remained», σκηνοθεσία: Barnabás Tóth

Ισλανδία- «A White, White Day», σκηνοθεσία: Hlynur Pálmason

Ινδία- «Gully Boy», σκηνοθεσία: Zoya Akhtar

Ινδονησία - «Memories of My Body», σκηνοθεσία: Garin Nugroho

Ιράν- «Finding Farideh», σκηνοθεσία: Azadeh Moussavi, Kourosh Ataee

Ιρλανδία- «Gaza», σκηνοθεσία: Garry Keane, Andrew McConnell

Ισραήλ - «Incitement», σκηνοθεσία: Yaron Zilberman

Ιταλία - «The Traitor», σκηνοθεσία: Marco Bellocchio

Ιαπωνία- «Weathering with You», σκηνοθεσία: Makoto Shinkai

Καζακστάν- «Kazakh Khanate. The Golden Throne», σκηνοθεσία: Rustem Abdrashov

Κένυα- «Subira», σκηνοθεσία: Ravneet Singh (Sippy) Chadha

Κόσοβο- «Zana», σκηνοθεσία: Antoneta Kastrati

Κιργιστάν - «Aurora», σκηνοθεσία: Bekzat Pirmatov

Λετονία- «The Mover», σκηνοθεσία: Davis Simanis

Λίβανος - «1982», σκηνοθεσία: Oualid Mouaness

Λιθουανία- «Bridges of Time», σκηνοθεσία: Audrius Stonys, Kristine Briede

Λουξεμβούργο- «Tel Aviv on Fire», σκηνοθεσία: Sameh Zoabi

Μαλαισία- «M for Malaysia», σκηνοθεσία: Dian Lee, Ineza Roussille

Μεξικό- «The Chambermaid», σκηνοθεσία: Lila Avilés

Μογγολία- “The Steed,” Erdenebileg Ganbold, director;

Μοντενέγκρο - «Neverending Past», σκηνοθεσία: Andro Martinović

Μαρόκο- «Adam», σκηνοθεσία: Maryam Touzani

Νεπάλ - «Bulbul», σκηνοθεσία: Binod Paudel

Ολλανδία- «Instinct», σκηνοθεσία: Halina Reijn

Νιγηρία- «Lionheart», σκηνοθεσία: Genevieve Nnaji

Βόρεια Μακεδονία- «Honeyland», σκηνοθεσία: Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska

Νορβηγία- «Out Stealing Horses», σκηνοθεσία: Hans Petter Moland

Πακιστάν- «Laal Kabootar», σκηνοθεσία: Kamal Khan

Παλαιστίνη- «It Must Be Heaven», σκηνοθεσία: Elia Suleiman

Παναμάς- «Everybody Changes», σκηνοθεσία: Arturo Montenegro

Περού- «Retablo», σκηνοθεσία: Alvaro Delgado Aparicio

Φιλιππίνες- «Verdict», σκηνοθεσία: Raymund Ribay Gutierrez

Πολωνία- «Corpus Christi», σκηνοθεσία: Jan Komasa

Πορτογαλία- «The Domain», σκηνοθεσία: Tiago Guedes

Ρουμανία- «The Whistlers», σκηνοθεσία: Corneliu Porumboiu

Ρωσία- «Beanpole», σκηνοθεσία: Kantemir Balagov

Σαουδική Αραβία- «The Perfect Candidate», σκηνοθεσία: Haifaa Al Mansour,

Σενεγάλη - «Atlantics», σκηνοθεσία: Mati Diop

Σερβία - «King Petar the First», σκηνοθεσία: Petar Ristovski

Σιγκαπούρη - «A Land Imagined», σκηνοθεσία: Yeo Siew Hua

Σλοβακία - «Let There Be Light», σκηνοθεσία: Marko Skop

Σλοβενία- «History of Love», σκηνοθεσία: Sonja Prosenc

Νότια Αφρική- «Knuckle City», σκηνοθεσία: Jahmil X.T. Qubeka

Νότια Κορέα - «Parasite», σκηνοθεσία: Bong Joon Ho

Ισπανία- «Pain and Glory», σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar

Σουηδία- «And Then We Danced», σκηνοθεσία: Levan Akin

Ελβετία- «Wolkenbruch’s Wondrous Journey into the Arms of a Shiksa», σκηνοθεσία: Michael Steiner

Ταϊβάν- «Dear E», σκηνοθεσία: Mag Hsu, Chih-Yen Hsu

Ταϊλάνδη- «Krasue: Inhuman Kiss», σκηνοθεσία: Sitisiri Mongkolsiri

Τυνησία- «Dear Son», σκηνοθεσία: Mohamed Ben Attia

Τουρκία- «Commitment Asli», σκηνοθεσία: Semih Kaplanoglu

Ουκρανία- «Homeward», σκηνοθεσία: Nariman Aliev

Ηνωμένο Βασίλειο- «The Boy Who Harnessed the Wind», σκηνοθεσία: Chiwetel Ejiofor

Ουρουγουάη - «The Moneychanger», σκηνοθεσία: Federico Veiroj

Ουζμπεκιστάν - «Hot Bread», σκηνοθεσία: Umid Khamdamov

Βενεζουέλα - «Being Impossible», σκηνοθεσία: Patricia Ortega

Βιετνάμ - «Furie», σκηνοθεσία: Le Van Kiet