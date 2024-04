Π. Καρβούνης: Μια ακόμη ομιλία για τους σκοπούς της Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

ozgurcankaya via Getty Images

ozgurcankaya via Getty Images

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».