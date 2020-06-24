ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/06/2020 10:43 EEST

Πανελλαδικές: Τα θέματα σε Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Συνεχίζονται οι εξετάσεις.

Eurokinissi
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Σε Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές.

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