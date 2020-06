Η οικογένεια Τραμπ προσπαθεί να εμποδίσει το αποκαλυπτικό βιβλίο της ανηψιάς του προέδρου

Η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει την έκδοση του αποκαλυπτικού βιβλίου με την υπογραφή της ανηψιάς του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου, από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster, που εξέδωσε και το εκρηκτικό βιβλίο του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Μπόλτον.

Ο νεώτερος αδελφός του προέδρου, Ρόμπερτ Τραμπ, προσέφυγε σε δικαστήριο της Ν. Υόρκης και ζήτησε την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η Μαίρη Τραμπ παραβιάζει τη συμφωνία απορρήτου που είχε υπογράψει το 2001, μετά από μία σκληρή, δικαστική μάχη για την περιουσία του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, πού είχε γίνει στο ίδιο δικαστήριο.

Η Μαίρη Τραμπ είναι η κόρη του άλλου αδελφού του προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος απαρνήθηκε την επιχείρηση ακινήτων του πατέρα του και απομακρύνθηκε από την οικογένειά του για να δουλέψει στην αεροπορική εταιρεία Trans World Airlines. Ηταν αλκοολικός και πέθανε το 1981, σε ηλικία 42 ετών.

Το βιβλίο της ανηψιάς του προέδρου έχει τίτλο “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο του κόσμου).

″Η προσπάθειά της να δραματοποιήσει και να διαστρεβλώσει τις σχέσεις της οικογένειάς μας μετά από τόσα χρόνια, για το δικό της οικονομικό όφελος, είναι άδικη για τη μνήμη του αδελφού μου, Φρεντ, και των πολυαγαπημένων μας γονέων” δήλωσε ο Ρόμπερτ Τραμπ στους New York Times. ”Τόσο εγώ, όσο και ολόκληρη η οικογένειά μας είμαστε τόσο περήφανοι για τον θαυμάσιο αδελδό μας, τον πρόεδρο και πιστεύουμε ότι οι πράξεις της Μαίρη είναι ντροπιαστικές.”

Ο δικηγόρος της ανηψιάς του προέδρου, από την πλευρά του, κατηγόρησε τα μέλη της οικογενείας Τραμπ για προσπάθεια παραβίασης του δικαιώματος Ελεύθερης Εκφρασης, ”επειδή δεν θέλουν να μαθευτεί η αλήθεια”.

″Ο πρόεδρος Τραμπ και οι συγγενείς του προσπαθούν να εμποδίσουν ένα βιβλίο που συζητά θέματα τεράστιας, δημόσιας σημασίας” δήλωσε ο δικηγόρος, Τεντ Μπούτρος, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Axios την περασμένη βδομάδα, δήλωσε ότι η ανηψιά του ”δεν επιτρέπεται να γράψει βιβλίο”.

″Οταν συμβιβαστήκαμε με την ίδια και τον αδελφό της, με τον οποίο έχω καλή σχέση, εκείνη υπέγραψε συμφωνία απορρήτου” είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν απαρνήθηκε τον πατέρα του όταν άρχιζε να εμφανίζει συμπτώματα Αλτζχάιμερ, όπως υποστηρίζει η Μαίρη Τραμπ στο βιβλίο της.

″Συνέβη ακριβώς το αντίθετο” ισχυρίστηκε ο Τραμπ. ”Ανέκαθεν είχα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου και δεν καταλαβαίνω γιατί έγραψε τέτοιο πράγμα.”

Το βιβλίο της ανηψιάς του είναι το δεύτερο πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο. Προηγήθηκε το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, την έκδοση του οποίου απέτυχε να εμποδίσει ο Λευκός Οίκος.

