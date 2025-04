Παρθένα Χοροζίδου- Θανάσης Τσαλταμπάσης: Η θεατρική συνεργασία που θα συζητηθεί αυτό το καλοκαίρι

Ποιο είναι όμως το έργο που θα ανεβάσουν στις αρχές του καλοκαιριού στο ανακαινισμένο θέατρο «Αθηνά» του Θοδωρή Μαροσούλη; Πρόκειται για την πολυβραβευμένη ξεκαρδιστική βρετανική κωμωδία ανατροπών The play that goes wrong που παίζεται ασταμάτητα εδώ και μια δεκαετία στο West End του Λονδίνου.