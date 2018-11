People's Choice Awards: Μελίσα Μακάρθι, Βικτόρια Μπέκαμ και «Shadowhunters» οι μεγάλοι νικητές

Οι Ρίτα Όρα, Νίκι Μιναζ, Τάιγκα και Τζον Λέτζεντ ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους επί σκηνής κατά τη διάρκεια της τελετής. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή της βράβευσης της Μελίσα Μακάρθι με το βραβείο «People’s Icon». Η ηθοποιός τιμήθηκε για τη δουλειά της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, για τους ρόλους της στα «Mike and Molly», «Spy», «Ghostbusters» και «Bridesmaids». Επιπλέον, η Βικτόρια Μπέκαμ έλαβε το βραβείο «Fashion Icon» και ο Μπράιαν Στίβενσον ονομάστηκε «People’s Champion 2018».

David Crotty via Getty Images

David Crotty via Getty Images

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία: Μελίσα Μακάρθι, Life of the Party

Καλύτερη Κωμωδία: The Spy Who Dumped Me

Τηλεόραση

Καλύτερη σειρά για το 2018: Shadowhunters: The Mortal Instruments

Καλύτερη δραματική σειρά για το 2018: Riverdale

Καλύτερη κωμική σειρά για το 2018: Orange is the New Black

Καλύτερη σειρά-revival: Dynasty

Καλύτερο τηλεοπτικό ριάλιτι: Keeping Up with the Kardashians

Καλύτερο διαγωνιστικό show: The Voice

Καλύτερος ηθοποιός για το 2018: Χάρι Σαμ Τζούνιορ. Shadowhunters: The Mortal Instruments

Καλύτερη ηθοποιός για το 2018: Κάθριν Μακναμάρα. Shadowhunters: The Moral Instruments

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Μαρίσκα Χάργκιτέι, Law & Order: Special Victims Unit

Καλύτερος κωμικός: Τζιμ Πάρσονς, The Big Bang Theory

Πρωταγωνίστρια σε ριάλιτι: Κλόε Καρντάσιαν, Keeping Up With the Kardashians

Καλύτερο show για bingewatch: Shadowhunters: The Mortal Instruments

Καλύτερη sci-fi/fantasy σειρά: Wynonna Earp