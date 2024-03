Πέθανε ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου

via Associated Press

Όπως δήλωσε ο ανιψιός του στο Associated Press ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ απεβίωσε το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαρτίου, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο Γκόσετ θεωρούσε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως μια αντίστροφη ιστορία της Σταχτοπούτας, με την επιτυχία να έρχεται σε νεαρή ηλικία και να τον οδηγεί στο Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «An Officer and a Gentleman» (Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν).

Το 1959 κέρδισε την προσοχή των κριτικών για τον ρόλο του στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ του «A Raisin in the Sun», όπου έπαιξε μαζί με τον Σίντνεϊ Πουατιέ, και πήρε τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο, αντικαθιστώντας τον Μπίλι Ντάνιελς στο «Golden Boy» με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ το 1964.

Έκανε το ντεμπούτο του στο Χόλιγουντ στην κινηματογραφική μεταφορά του «A Raisin in the Sun» και επέστρεψε το 1968 για έναν σημαντικό ρόλο στην ταινία «Companions in Nightmare».