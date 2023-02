Πέθανε ο Ρίτσαρντ Μπέλζερ, γνωστός από την αστυνομική σειρά «Law & Order»

Ο Ρίτσαρντ Μπέλζερ έκανε επίσης ραδιόφωνο, υπήρξε οπαδός των θεωριών συνωμοσίας και είχε γράψει τα βιβλία «UFO’s, JFK, and Elvis: Conspiracies You Don’t Have to Be Crazy to Believe», «How to Be a Stand-Up Comic», «I Am Not a Cop!», «I Am Not a Psychic !» και «Dead Wrong: Straight Facts on the Country’s Most Controversial Cover-Ups».