Το «Avatar: The Way of Water» είναι πλέον η 3η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών

Ο «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον μόλις έχασε την τρίτη θέση της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών, η οποία πλέον ανήκει σε μία άλλη επική ταινία του σκηνοθέτη, το «Avatar: The Way of Water».