Πέθανε ο τραγουδιστής και συνθέτης Έρικ Κάρμεν, δημιουργός του «All By Myself»

(Photo by Tom Hill/WireImage) Tom Hill via Getty Images

Ο Έρικ Κάρμεν, frontman του συγκροτήματος Raspberries και τραγουδιστής μεγάλων επιτυχιών, όπως το All By Myself, το Never Gonna Fall in Love Again και το Hungry Eyes, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Την απώλεια ανακοίνωσε η σύζυγός του Έιμι, στην επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή και συνθέτη. «Με τρομερή θλίψη μοιραζόμαστε τη σπαρακτική είδηση για τον θάνατο του Έρικ Κάρμεν. Ο γλυκός, τρυφερός και ταλαντούχος Έρικ μας πέθανε στον ύπνο του, το Σαββατοκύριακο…», αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Διαφήμιση

Ο γεννημένος στο Κλίβελαντ Έρικ Κάρμεν ήταν πίσω από πολλές επιτυχίες τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, ξεκινώντας από την εποχή που ήταν frontman των Raspberries, όπου έγραψε ή συνυπέγραψε τα περισσότερα από τα τραγούδια της μπάντας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου hit τους, Go All the Way, για το οποίο έχει γραφτεί ότι έχει τα κιθαριστικά riff των Who και τα φωνητικά των Beatles -αλλά και στίχους που θεωρήθηκαν αμφιλεγόμενοι για ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, όπου και απαγορεύτηκε η μετάδοση του από το BBC. Η δημοτικότητα του τραγουδιού εκτοξεύθηκε ξανά το 2014 όταν συμπεριλήφθηκε στο πρώτο soundtrack της ταινίας «Guardians of the Galaxy».

Όταν οι Raspberries διαλύθηκαν το 1975, ο Κάρμεν ξεκίνησε σόλο καριέρα. Απομακρύνθηκε από τη ροκ και στράφηκε στις power μπαλάντες. Τα δύο πρώτα του σινγκλ έγιναν μεγάλες επιτυχίες το 1976: Το All by Myself -βασισμένο στο Κοντσέρτο για πιάνο Νο 2 του Σεργκέι Ραχμάνινοφ- και το Never Gonna Fall Fall in Love Again, το οποίο βασίστηκε σε ένα μέρος της Συμφωνίας No 2 του Ραχμάνινοφ.

Διαφήμιση

Αρκετά από τα τραγούδια του έγιναν τεράστιες επιτυχίες όταν ερμηνεύτηκαν από άλλους καλλιτέχνες -η Σελίν Ντιόν διασκεύασε το All By Myself το 1996, η Ολίβια Νιούτον-Τζον το κομμάτι του She Did It (1977) και ο Σον Κάσιντι έκανε επιτυχία με το τραγούδι του Κάρμεν, That’s Rock and Roll.

Ο Κάρμεν γνώρισε επίσης επιτυχία με τη συνεισφορά του στο soundtrack της ταινίας «Dirty Dancing» και το τραγούδι Hungry Eyes, που τον επανέφερε στην κορυφή των τσαρτ το 1987, φτάνοντας στο Νο 4 του Billboard Hot 100. Παρόμοια επιτυχία έκανε και την επομένη χρονιά, με το piano pop «Make Me Lose Control», που έφτασε στο Νο 3.

Μετά τη δεκαετία του 1980, τα σινγκλ του δεν εμφανίστηκαν ξανά στην κορυφή των chart, αν και θα περιόδευε με τον Ρίνγκο Σταρ και την All-Starr Band το 2000 και ξανά με τους Raspberries το 2004, όταν επανενώθηκαν για λίγο για μερικές live εμφανίσεις.