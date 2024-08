«Πώς να σκοτώσεις την οικογένεια σου» με serial killer την Άνια Τέιλορ-Τζόι

via Associated Press

Μετά το Dune: Part Two και το Furiosa: A Mad Max Saga, η Άνια Τέιλορ-Τζόι επιστρέφει στην πλατφόρμα που εκτόξευσε την καριέρα της το 2020, με τη σειρά The Queen’s Gambit, για να ενσαρκώσει την αντι-ηρωίδα Γκρέις στην τηλεοπτική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Bella Mackie «How To Kill Your Family».