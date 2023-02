Πώς οι «καουμπόι της παγκόσμιας εγκληματικότητας» δημιούργησαν την Σίλικον Βάλεϊ

Steve Proehl via Getty Images

Steve Proehl via Getty Images

Το ενδιαφέρον του ηλικιωμένου Μαρξ για την Καλιφόρνια δεν ήταν σίγουρα τυχαίο. Συμφωνα με το βιβλίο του Μάλκολμ Χάρις, Palo Alto: A History of California, Capitalism and the World - που περιλαμβάνει το αντίγραφο της επιστολής του Μαρξ - η περιοχή ήταν ένα χωνευτήριο του σύγχρονου καπιταλισμού πολύ πριν γίνει συνώνυμη με τους ημιαγωγούς, τα μικροτσίπ ή τη τεχνητή νοημοσύνη.