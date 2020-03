Πώς θα διαχειριστούμε την κοινή επιμέλεια των παιδιών εν μέσω πανδημίας

Ο Ράνταλ Κέσλερ, δικηγόρος με ειδίκευση στα διαζύγια και συγγραφέας του βιβλίου «Divorce: Protect Yourself, Your Kids And Your Future», εξηγεί: «Αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να συμβιβαζόμαστε και να δείχνουμε κατανόηση. Ηδη αντιμετωπίζουμε παρεμβάσεις της μιας ή της άλλης πλευράς για το χρόνο μαζί με τα παιδιά. Συνήθως ο γονέας που έχει την κηδεμονία, δεν εμπιστεύεται τον άλλον γονέα για να προστατεύσει τα παιδιά, οπότε δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις».