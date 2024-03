Ρεκόρ για την Taylor Swift και στο Disney+

Το «The Eras Tour» έκανε πρεμιέρα στο Disney+ σε όλο τον κόσμο την Πέμπτη, 14 Μαρτίου. Η streaming εκδοχή περιλαμβάνει πέντε bonus τραγούδια: το «Cardigan», από το άλμπουμ «Folklore», συν τέσσερα ακουστικά τραγούδια «Death by a Thousand Cuts», «Maroon», «You Are in Love» και «I Can See You» (αυτά τα τέσσερα, συν το «Our Song» και το «You’re on Your Own Kid», περιλαμβάνονται ως extra στην 26λεπτη Acoustic Collection).