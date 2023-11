Romáland: «Από ένα σημείο και μετά, οι ιστορίες είναι κοινές»

Κάτι άλλο που έγινε σαφές στην έρευνα είναι ότι από ένα σημείο και μετά, οι ιστορίες είναι κοινές. My story is your story, με την έννοια ότι όλοι έχουν κάποιο μέλος της οικογένειας, κοντινό ή μακρινό, που είναι στη φυλακή, δίκαια ή άδικα, όλοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με το φαινόμενο των λανθασμένων ταυτοποιήσεων, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό -πολύ συχνά στα ελληνικά δικαστήρια ή στη διαδικασία της ταυτοποίησης συλλαμβάνεται κάποιος άλλος από αυτόν που έκανε το αδίκημα. Στη λογική ότι έλα μωρέ, εντάξει, Ρομά είναι, μελαμψός είναι, αυτός θα ήταν. Κι αν δεν ήταν αυτός θα ήταν κάποιος άλλος, όλοι ίδιοι είναι. Συχνά θα συναντήσεις ανθρώπους που κάποιος συγγενής τους έπεσε θύμα είτε αστυνομικής βίας, είτε βίας από πλευράς πολιτών αυτόκλητων τιμωρών. Κι ανακαλύπτεις ότι τελικά, αυτές οι κοινότητες ζουν σε μία κατάσταση που σου θυμίζει πράγματα που ξέρεις για τους μαύρους της Αμερικής από ταινίες.