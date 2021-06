Star Wars Movie Festival: Το Μπαλκόνι του ΣΕΦ μετατρέπεται σε θερινό σινεμά

Ένα διαστρικό ταξίδι με τις ταινίες Star Wars για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε χρονολογική σειρά στη μεγάλη οθόνη.

Δώδεκα μέρες, 11 ταινίες, 1 after-party. To Star Wars Movie Festival μετατρέπει το Μπαλκόνι του ΣΕΦ από τις 15 Ιουλίου σε θερινό σινεμά για να απολαύσουμε το Star Wars όπως του αξίζει: κάτω από τα άστρα.

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

15/7 - Star Wars Episode I: The Phantom Menace

16/7 - Star Wars Episode II: Attack Of The Clones

17/7 - Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith

18/7 - Solo: Star Wars Story

22/7 - Rogue One: A Star Wars Story

23/7 - Star Wars Episode IV: A New Hope

24/7 - Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

25/7 - Star Wars Episode VI: Return Of The Jedi

29/7 - Star Wars Episode VII: The Force Awakens

30/7 - Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

31/7 - Star Wars Episode IX: Rise Of Skywalker

01/8 - Movie After Party

Οι προβολές θα ξεκινούν στις 21:30 από Πέμπτη ως Κυριακή, σε ειδική οθόνη 9x5 και ο χώρος τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον Covid–19.

Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 9.5 ευρώ ανά ημέρα, ενώ μέρος από κάθε εισιτήριο θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνεται μέσω τις πλατφόρμας Viva.gr.

Προπώληση Εισιτήριων:

https://www.viva.gr/tickets/cinemas/stadio-eirinis-kai-filias/star-wars/