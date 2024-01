Τα 161 κυκλαδικά ειδώλια της συλλογής Στερν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης

Η πολυσυζητημένη Συλλογή Στερν με τις 161 κυκλαδικές αρχαιότητες παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο σύνολό της στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, στην έκθεση με τίτλο «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic».